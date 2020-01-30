Kobe遺孀發IG：感謝各界愛與關懷

美國職籃NBA洛杉磯湖人隊傳奇球星布萊恩與二女兒吉安娜26日搭乘私人直升機墜毀身亡，遺孀凡妮莎今天首度在照片分享平台Instagram（IG）發布聲明，感謝各界關懷。

布萊恩（Kobe Bryant）的直升機失事後，凡妮莎（Vanessa）一度將IG設為不公開帳號，她今天不僅把IG大頭貼改為丈夫與二女兒相擁的照片，並把個人IG設定改為公開，追蹤者隨即暴增破500萬人。

凡妮莎接著發布她與丈夫和4個女兒的合照，並寫說：「我和女兒們感謝數百萬民眾在這此煎熬時刻所展現的愛與支持。感謝大家的祈禱。我們十分需要。」

「柯比（布萊恩）是我孩子無與倫比的父親，吉安娜（Gianna）不僅是我超有愛、體貼、完美的女兒，也是納塔莉亞（Natalia）、碧安卡（Bianka）和卡普莉（Capri）超棒的姊妹，驟然失去他們，讓我們痛徹心扉。」

「還有其他家庭在週日（26日）失去至親，我們同樣痛徹心扉並私下與他們同哀。」

「沒有文字足以形容當下的痛苦，但知道各界如此深愛著柯比與吉安娜，讓我備感欣慰。我們有幸他們曾在我們生命之中，真希望他們能在這裡永遠陪伴我們。他們是我們美好的福分，只可惜太早離開我們。」

「我不確定我們接下來的日子會如何，實在難以想像沒有他倆的生活。但我們每天都會睜開雙眼，試著前進，因為柯比和我們寶貝女兒吉安娜正照耀著我們指引方向。」

除了41歲的布萊恩與13歲的吉安娜，另有7人26日因搭乘這架直升機，在加州洛杉磯西北的卡拉巴薩斯（Calabasas）墜毀身亡。

凡妮莎與布萊恩於2001年結為夫妻。

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