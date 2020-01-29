華為參與5G布建 歐盟開綠燈

歐盟執委會29日公布給成員國的5G網路計畫，歐盟會員國在選擇5G網路供應商一事擁有最終決策權力，換言之，是否禁止華為等特定公司參與5G建設，交由成員國自行決定。

不過，這份計畫仍建議各國應將有安全疑慮的電信設備供應商排除在5G網路「核心領域」之外，顯示歐盟試圖降低中國大陸華為可能帶來的資安風險。

消息人士透露，歐盟會員國同意採取更多資安防護行動，包括建立執照標準、承諾供應商來源多樣化，以及對於高風險企業採取更嚴格的管控。

英國政府日前宣布，允許華為有限度參與該國5G網路建設。此舉引來美國極度不滿，總統川普甚至揚言要限制兩國共享情報反制。

事實上，歐盟此次公布計畫與英國5G布建策略高度雷同，兩者重點皆在於將「高風險供應商」排除在5G「敏感核心領域」外，換句話說，這些企業僅能接觸到不涉及顧客資訊處理的「非核心領域」。

該計畫除了避免歐洲電信公司過度依賴愛立信（Ericsson）、諾基亞（Nokia）等公司提供設備外，更重要的是防範大陸電信設備製造商接觸高度敏感資訊。

雖然該計畫並未指名道姓，但明眼人一看便知這是針對華為與中興通訊（ZTE）等大陸企業而來。該計畫列出各項建議，意在消除不確定性，讓歐盟成員國在布建5G時有所依循。

但也有人批評，歐盟方面動作太慢，華為在部分國家早已具備雄厚市場力量。以會員國匈牙利為例，該國政府根本不甩美國發布的安全警告，認為外界過度誇大華為造成的資安風險。