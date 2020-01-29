蘋果上季營收飆歷史新高

拜iPhone銷售展現一年來首見增長所賜，以及無線耳機AirPods等配件需求助攻，蘋果業績超出華爾街預期，營收站上歷史新高、獲利重返成長。針對武漢肺炎疫情，執行長庫克在法說會表示，蘋果在武漢地區的一些供應商延後開工，但蘋果有替代選擇。庫克表示，因冠狀病毒疫情所帶來的不確定性，本季營收預測區間異常寬廣。

此外，蘋果在中國其他地區的生產據點將依照中國政府建議，在2月10日以前皆維持關閉。庫克並指出，已限制員工出差，關閉中國一家門市，同時縮短中國蘋果零售商店的營業時間。

庫克提及，一些通路夥伴的零售店已關閉，這都可能會影響業績，過去幾天武漢市以外地區的零售流量皆受波及」。他說：「情況正在浮現，我們持續收集資料並且密切關注。」

蘋果對本季（1到3月）的營收預測630億到670億美元，高於華爾街估計的624億美元，顯示這家科技巨擘相信 AirPods Pro等產品在淡季期間仍需求旺盛。

蘋果上季（10到12月）iPhone銷售躍升8％至559.6億美元，優於分析師估的516億美元。中港台的銷售亦彈升 3％，扭轉先前一年來的下跌。

庫克稱iPhone 11與Pro是帶動成長的關鍵，強調該手機是「我們過去以來最強的iPhone產品」。

在AirPods及智慧錶熱銷下，蘋果穿戴裝置部門上季營收突破100億美元，較去年同期猛增37％。

上季營收成長9％至918億美元，每股盈餘4.99美元，此結果優於Refinitiv IBES分析師預估的885億美元、每股盈餘4.55美元。

蘋果周三早盤股價上漲2％，反映上季的亮眼業績，壓過市場對蘋果的其他疑慮，像是中國爆發冠狀病毒疫情、涵蓋Apple TV+串流在內的服務事業銷售略遜於預期。

（蕭美惠）