分析》川普公布中東和平計畫 為何是現在？

美國總統川普2018年提出盼能打破以色列和巴勒斯坦僵局的中東和平計畫，為時兩年多後，川普今天公布各界期待已久的計畫細節，希望藉此化解以巴兩國數十年來的衝突。

● 議題牽涉廣泛

耶路撒冷地位未定是問題之一。耶路薩冷同為猶太教、伊斯蘭教和基督教的聖城，加上以巴兩國的領土邊界爭議尚未敲定，仍待共商。

以色列在1967年中東戰爭中占領包括約旦河西岸屯墾區、加薩走廊及東耶路撒冷等地，這些地區是巴勒斯坦追求建國時所要求擁有的領土。

數百萬巴勒斯坦難民困境是待解棘手問題。此外，以色列與巴勒斯坦對於像是水源的自然資源該如何共享，也是爭執點。

巴勒斯坦要求以色列撤離約旦河西岸及東耶路撒冷。目前有超過40萬以色列人居住在擁有300萬巴勒斯坦人的約旦河西岸，另有20萬以色列人住在東耶路撒冷。

● 計畫談些什麼

根據川普的計畫，美國將承認以色列在約旦河西岸佔領區內的屯墾。

在川普公布計畫概要後，白宮立即發出聲明指出，將為「制定務實的兩國解決方案，提供巴勒斯坦建國可行途徑」劃定邊界地圖。

白宮聲明提到，以色列同意4年內停止新定居點建設。

這項計畫尋求巴勒斯坦非軍事化，盼能與鄰國以色列和平共處，但是這些提議長期以來一直不被巴勒斯坦接受。

計畫指出，以色列要「繼續捍衛」耶路撒冷聖址，並確保猶太人、基督徒、穆斯林和其他宗教信奉者的信仰自由。

川普提議為巴勒斯坦人成立新國家，首都將設於東耶路撒冷的區域，不過他也承諾耶路撒冷仍維持完整，是以色列首都。

此外，計畫也提到在去年6月，美國為提振巴勒斯坦和其鄰國阿拉伯國家經濟，籌募500億美元資金的內容。

●為何挑這個時間點公布

批評人士指出，面臨彈劾審判的川普，以及去年11月被控貪汙的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu），皆試圖轉移各界對自身負面新聞的注意力，且兩人都有連任壓力，尼坦雅胡和川普將分別在3月和11月面臨政治生涯挑戰。

川普一再推遲他的中東和平計畫，藉以避免造成尼坦雅胡的選情麻煩，因為不論是對以色列人定居點，或者對巴勒斯坦建國做出任何讓步，都可能動搖右翼選民對尼坦雅胡的支持度。

●各界反應如何

川普在白宮宣布這項計畫後，尼坦雅胡接著發表談話，將這項舉措形容為「歷史性的一天」。他還將川普媲美昔日承認以色利建國的美國總統杜魯門（Harry S Truman）。

尼坦雅胡說：「今天，您（川普）成為第一位承認以色列在猶狄亞（Judea）和撒馬利亞（Samaria）主權的世界領袖，這對我們的安全和歷史核心價值至關重要。」

阿巴斯形容川普的方案是「世紀一巴掌（Slap of the century）」，他在以色列所占約旦河西岸的雷馬拉（Ramallah）發表電視談話時說：「我告訴川普和尼坦雅胡：耶路撒冷恕不出售，我們的所有權利是非賣品，也不討價還價，你們的陰謀協議過不了（巴勒斯坦人）這關。」

哈瑪斯官員薩密（Sami Abu Zuhri）告訴路透社：「川普聲明具有侵略性，且將引來眾怒。」

「川普有關耶路撒冷的說法是胡說八道，耶路撒冷永遠是巴勒斯坦人的土地。」

巴勒斯坦領導階層認為，川普做出一連串討好以色列、惹怒巴勒斯坦人的舉措，使得他們不再視華府為和事佬的調停角色。

美國先前承認耶路撒冷為以色列首都，將駐以色列大使館從特拉維夫（Tel Aviv）遷至耶路撒冷，並削減對巴勒斯坦人數億美元的人道援助，想藉此逼巴勒斯坦領袖重回談判桌，如今看來砍援助是失策之舉。

（中央社）