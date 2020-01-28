土耳其西部5.1地震 民眾驚慌暫未傳傷亡

土耳其東部24日發生規模6.8強震，造成41人喪生。西部馬尼沙省今（23）日傳規模5.1地震，驚慌的民眾奪門而出暫時在街頭等待。據初步報告，有一棟建物倒塌，沒有人員傷亡。

「發言人報」（Sozcu）網站報導，土耳其災害與應變管理署（AFAD）宣布這起地震規模為4.8。坎迪里觀測與地震研究所（Kandilli Observatory and Earthquake Research Institute）表示地震規模為5.1。

美國地質調查所（USGS）指出，這起地震的震央在土耳其西部馬尼沙省（Manisa）克爾卡阿奇縣（Kirkagac）東方16公里處，當地時間下午2時26分（台北時間晚間7時26分）發生規模5.1地震，震源深度6.3公里。

主震後已發生至少8起餘震，其中包括規模3.5的餘震。報導指出，一棟已於上週的另一起地震中受損的建築，在今天的地震後倒塌。

馬尼沙省政府在聲明中指出，這起地震沒有造成人員傷亡或建築毀損。但克爾卡阿奇縣長卡特（Idris Kat）表示，一棟於23日規模5.4地震中受損的建築在今天地震後倒塌。

這起地震導致民眾驚慌，紛紛奪門而出跑到街上。馬尼沙省之外，包括伊茲米爾省（Izmir）、愛丁省（Aydin）、烏薩克省（Usak）、庫塔雅省（Kutahya）、布爾薩省（Bursa）、巴勒克埃西爾省（Balikesir）都可以感受到地震。

土耳其東部艾拉齊省（Elazig）24日發生規模6.8強震，造成41人罹難、逾1600人受傷。民眾尚未從震殤中平復，今天再傳規模5.1地震，令許多人感到不安。（中央社）