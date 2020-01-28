陸客狂買口罩 亞洲多國大缺貨

俗稱「武漢肺炎」的2019冠狀病毒肺炎大爆發，向全球擴散。大陸民眾紛紛搶購口罩防疫，尤其是中部城市，民眾紛紛在日本、澳洲、泰國、馬來西亞、南韓等地購買口罩，造成多地口罩存量供不應求、貨架被「洗劫一空」，讓人想起多年前陸客到外國搶購奶粉的狀況。

日本近年吸引眾多陸客前往旅行購物，近日口罩成為搶購目標。東京成田機場23日有陸客掃貨式狂買口罩，情況相當誇張。另有日媒引述藥妝店員表示，不少旅客都會一次購買15盒口罩，數量是平時的四至五倍，不少店舖擺放口罩的貨架都空空如也。部分店家坦言，口罩生產速度根本趕不上需求，預訂的數量只有交貨一半。

在澳洲，雪梨、墨爾本、布里斯本、珀斯、阿德萊德、坎培拉等主要城市的全國最大連鎖藥房「Chemist Warehouse」，口罩已全數售罄，雪梨多間分店更貼出英文及簡體字對照的告示，提醒顧客「我們沒有口罩了，已經賣光了！」。

部分店家指出，口罩需求太大，他們也不知何時才會進貨；除了口罩，手部消毒劑也出現大缺貨。專家要求政府釋出緊急儲備中的1千萬個醫療用口罩，以解燃眉之急。

南韓首爾近日也有大批陸客排隊買口罩及洗手液，許多商店都已缺貨。便利商店過去一周的口罩銷售量比平常暴增10.8倍，網購平台的口罩銷量較上周猛增9118%，十分誇張。

在馬來西亞、泰國等地亦出現大陸旅客搶口罩的現象。馬來西亞媒體指，市面上的口罩在短時間內被各國旅客及本地人一掃而空，24日就開始斷貨。新山的商店店主表示，開店短短兩小時就有約百名顧客詢問是否還有口罩。

面對口罩缺貨潮，不少歐美國家也開始擔心，紛紛購入口罩以備不時之需。在美國舊金山灣區，以至德國柏林、法蘭克福等主要城市的口罩都宣告售罄，貨架被搶購一空。（中時）

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