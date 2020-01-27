武漢肺炎疫苗 美拚3個月後人體試驗

中國武漢肺炎疫情在海內外延燒，美國國家衛生研究院（NIH）新成立的疫苗研究團體期盼在3個月後，就具潛力的疫苗展開人體試驗。

據世界衛生組織（WHO）的報告，WHO駐華代表處2019年12月31日首度獲報，中國湖北省武漢市發現不明原因的肺炎病例，中國確認致病病毒是一種全新冠狀病毒。中國於2020年1月7日分離出病毒株，並於1月12日提供病毒的基因序列資訊，此舉對他國研發特定診斷套組幫助至大。

世衛表示，這次的新型冠狀病毒與嚴重急性呼吸道症候群（SARS）屬於同一冠狀病毒家族，並且正式命名為2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）。

路透社報導，美國國家衛生研究院轄下的國立過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）主任佛奇（Anthony Fauci）提到他對新成立的疫苗研究團體首次集會談話。他表示：「我告訴他們說『你們將面臨嚴峻的考驗』。」

佛奇說，從基因排序到初步人體試驗，最快要3個月，這是研究院順利發展這種疫苗最快速度。

路透社報導指出，中國科學家快速確認新型冠狀病毒的基因序列，並於短短數日內正式對外公布，得以讓各國的科研團隊能即刻行動。有了基因碼，科學家就能展開疫苗研發工作，不需要等到取得病毒樣本。

而2003年SARS疫情肆虐期間，美國科學家從找出基因序列到人體試驗第一階段，卻花了20個月，當時疫情已獲得控制。

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