難以接受噩耗 喬丹：Kobe跟我情同兄弟

美國職籃NBA洛杉磯湖人前當家球星布萊恩（Kobe Bryant）搭乘私人直升機失事身亡，籃壇人士紛紛表達震驚與哀悼。喬丹表示，他與布萊恩經常聊天，布萊恩就像他弟弟一般。

身為NBA名人堂一員的「空人飛人」喬丹（Michael Jordan）發表聲明說：「我對柯比（布萊恩）和吉安娜（布萊恩女兒）過世的消息深感震驚，內心哀痛無法以筆墨形容。我喜愛柯比，他就像我弟弟一般。我們過去經常聊天，我會想念我們昔日的對話。」

Statement from Michael Jordan: pic.twitter.com/oI7w6e7HLI — Estee Portnoy (@esteep) January 26, 2020

湖人現役球星詹姆斯（LeBron James）聽聞前輩布萊恩的噩耗，今天步出球隊專機時，情緒明顯激動，眼泛淚光。湖人隊昨晚作客費城76人隊，今搭專機返抵洛杉磯。

詹姆斯昨晚超越布萊恩的紀錄，站上NBA生涯得分榜第3名。

湖人前球星歐尼爾（Shaquille O’Neal）推文哀悼：「痛失姪女Gigi和兄弟布萊恩的哀傷，無法以文字形容。我愛你，我會思念你。在此謹向布萊恩家人，以及機上其他罹難者家屬表達哀悼之意。此刻，我心情沉重。」

湖人前總裁魔術強森（Earvin “Magic” Johnson）也推文哀悼：「我的摯友柯比、他是傳奇、人夫、父親、人子、兄弟、奧斯卡獎得主、史上最偉大的湖人球星，他的離世令人難以接受。柯比不但是球壇的領袖，也是眾多男女球員的導師。」

NBA總裁席佛（Adam Silver）表示：「在20個球季中，柯比向我們展現奇才抱持必勝決心時，什麼都可能發生。」

「他是NBA史上最為卓越的球員之一，成就堪稱傳奇，其中包括5度NBA總冠軍，NBA最有價值球員、18度入選明星賽，2面奧運金牌。他啟發全球各地的人拿起籃球、發揮他們的最佳實力，將永遠令人懷念。」