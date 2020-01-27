與布萊恩同天生日 前隊友林書豪哀悼

湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩搭乘私人直昇機墜機身亡的驚人新聞，同樣震撼了跟他同一天生日(8月23日)的昔日隊友林書豪，豪哥27日第一時間在IG貼出兩人昔日在湖人同隊打球身影，更在推特寫著，「不！人生太珍貴了，安息吧，Kobe！」

「安息吧，布萊恩！我們分享同一天生日，也從對手變成隊友，」林書豪在IG上面寫著，「尊重你替球賽與全世界所做的一切事情，你過世太早了，人生真的太過珍貴了。」

林書豪跟布萊恩之間的淵源，起於2012年豪哥在紐約尼克掀起林來瘋的時期，豪哥在2012年2月10日尼克主場迎戰布萊恩領軍的湖人，當時布萊恩還不知道豪哥是誰，卻眼睜睜看著豪哥攻下38分，外加7助攻，更帶走比賽勝利。

沒想到兩人更在2014-15年球季成為湖人隊友，由於布萊恩向來好勝心強烈，也經常在場上與場外帶給林書豪不小壓力，也讓豪哥在湖人表現並不理想，才待湖人1年，2015年夏天就跳槽黃蜂，如今這些恩怨，也隨著布萊恩突然過世而過去。

布萊恩生前最後IG：激勵詹皇衝第2

湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩27日跟二女兒吉雅娜驚傳搭乘私人直昇機墜機身亡，他在社群媒體上的最後一則貼文也跟著曝光，就是恭喜「小皇帝」詹姆斯超越自己的生涯例行賽總得分，更激勵詹皇繼續朝著史上第2的「郵差」卡爾馬龍目標(目前兩人約差3300分)邁進。

當昨天聽說詹姆斯生涯例行賽總得分超越自己成為史上第3，布萊恩隨即發布自己跟詹皇在場邊互動的照片，「在通往史上第2的路上，詹姆斯你要好好規劃這條不斷比賽，且前進到下一步的道路。」可見布萊恩有多開心看到詹皇身披湖人球衣超越自己。

至於布萊恩生前所發倒數第2條IG動態，則在紀念黑人英雄馬丁路德金，「感謝你帶給我們夢想！而他生前倒數第3條IG動態，發布了自己小女兒穿上自己當年24號湖人球衣的可愛身影，隨著他和自己二女兒吉雅娜同時身亡，更讓人感到無限唏噓。

(中時 黃及人)

延伸閱讀

NBA傳奇球星布萊恩墜機身亡 機上9人全罹難

影》濃煙直竄救援困難 布萊恩墜機現場曝光