影》濃煙直竄救援困難 布萊恩墜機現場曝光

美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日搭乘直升機時不幸墜機身亡，事故現場曝光，畫面顯示，當救難隊員抵達現場時，直升機殘骸仍在持續悶燒，並不斷湧出濃煙。

《紐約郵報》（New York Post）報導，事故現場的畫面顯示，當救難隊員抵達加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）山坡時，現場仍壟罩在濃霧中。

此外，洛杉磯郡警長辦公室（Los Angeles County Sheriff’s Department）一名指揮官表示，因為直升機殘骸仍在持續燃燒，導致救難隊員難以接近。

(中時電子報 吳映璠)

布萊恩大霧中墜機？專家：能見度極低

美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）26日搭乘直升機時不幸墜機身亡，享年41歲，據目擊者描述，直升機似乎是在大霧中墜機，另外專家也指出，當時該區域能見度極低。

美聯社報導，布萊恩是在周日上午搭乘私人直升機時，不幸墜毀在洛杉磯西北方約65公里的卡拉巴薩斯市（Calabasas）山坡。

當時正在家裡的卡拉巴薩斯市市民史托姆（Colin Storm）描述，聽到飛機或直升機飛得極低的聲音，當時天空正起大霧，什麼都看不清，接著就聽到霹啪響，然後是爆炸聲。他說後續霧散去了，他只看到濃煙從山坡上不斷冒出來。

另一名當地居民波尼亞（Juan Bonilla）描述，他當時正在屋頂工作，同樣聽到直升機飛很低的聲音，但是沒有感覺到引擎或是直升機旋翼有任何異狀，感覺直昇機沒有任何機械問題。他提到周日清晨有大霧，但是墜機事件發生時能見度並沒有太低。

美國有線電視新聞網（CNN）氣象專家蓋伊（Michael Guy）表示，墜機事件發生時，天空難見度相當低，不僅起大霧，還有零星毛毛雨，相對溼度是100%，「空氣就像一碗湯」，不只有霧，野火所造成的汙染物質也飄浮在空氣中。

(中時電子報 吳映璠)