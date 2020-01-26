NBA傳奇球星布萊恩墜機身亡 機上9人全罹難

體壇震撼彈！享譽國際的NBA傳奇人物「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）美國當地時間26日與友人搭乘私人直升機，不料直升機墜毀在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas），布萊恩當場喪命，享年41歲。另布萊恩13歲的二女兒Gigi當時也在機上，不幸死亡。

綜合媒體報導，布萊恩當時與3名友人乘坐私人直升機，不料飛機撞到地面後升起了火球，在美東時間下午1點在加利福尼亞州卡拉巴薩斯墜毀。墜機事故中有多達9人死亡，機上沒有人倖存。

據悉，布萊恩13歲的二女兒Gigi也在直升機上不幸死亡，布萊恩身後留下37歲太太凡妮莎（Vanessa）以及3名孩子。

1978出生的布萊恩生於美國費城，是已退役NBA職業籃球運動員，也是NBA歷史上最偉大球員之一，綽號「小飛俠」、「黑曼巴 」（THE MAMBA）、「老大」。

身高198公分的布萊恩打位置為得分後衛。1996年首次在NBA出賽，2016年球季結束後退休，在他為洛杉磯湖人效力的20年職業生涯中，總得分達到33643分，位居NBA歷史第三位，並取得5次總冠軍，2次總決賽最有價值球員，1次年度最有價值球員，2次得分王。

布萊恩逝世消息震驚全球，許多球迷在其網站留言，對其逝世感到不敢相信。美國總統川普也在個人推特寫下對布萊恩的哀悼。至於直升機為何會墜毀，詳細原因仍待警方調查中。

( 中時電子報 林宜靜)

失事直升機曼巴號 曾讓Kobe自豪

前湖人球星布萊恩(Kobe Bryant)是少數頻繁以直升機代步的球星，失事原因仍在調查中。布萊恩搭乘的是他命名為「曼巴號」的Sikorsky S-76B直升機，由塞考斯基製造，價平通常為1300萬美元(約台幣3.9億)，這型號原本擁有良好的安全飛行紀錄，為上百名重要人士使用。

布萊恩曾說直升機是保養他身體的方式之一，因為他的身體不適應在車中待太久，據報在這架直升機已在本周進行多次正常飛行。洛杉磯交通繁忙，布萊恩往返湖人比賽時就會搭乘直升機。該型號S-76於2013年、2017年各摔過1架，累積740萬飛行時數。

湖人球星詹姆斯(LeBron James)近年也開始搭乘直升機，布萊恩還說可以把曼巴號借給詹姆斯使用，因為那是他很自豪的直升機。塞考斯基生產另一款有名的直升機就是UH-60黑鷹直升機。

(中時電子報 盧品青)

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