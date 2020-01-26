利比亞石油：出口遭封鎖 日產量剩四分之一

利比亞國家石油公司今天表示，自從效忠軍事強人哈夫塔的利比亞國民軍一週前封鎖石油出口以來，石油產量每天遽降3/4。英美與歐盟代表已呼籲「立即恢復」利比亞石油營運。

利比亞國家石油公司（NOC）聲明指出，石油生產由每天120萬桶降到只有32萬桶，自從利比亞東部與南部的重大油田與出口港封鎖以來，估計已造成2.56億美元的損失。

軍事強人哈夫塔（Khalifa Haftar）控制了利比亞東部與南部大片區域，自去年4月展開攻擊，從聯合國所承認的利比亞全國團結政府（GNA）手中取下首都的黎波里。

就在各國領袖在1月19日於德國柏林召開高峰會議的前一天，利比亞國民軍封鎖了利比亞主要石油出口管道。柏林峰會呼籲各國別再干預利比亞內戰，並恢復和平談判議程。

石油封鎖癱瘓了利比亞的主要收入來源，此舉主要目的是抗議土耳其決定派軍支援哈夫塔的對手。

土耳其支持利比亞全國團結政府總理沙拉吉（Fayez al－Sarraj），而俄羅斯、阿拉伯聯合大公國（United Arab Emirates）和埃及則為哈夫塔撐腰。

美國和英國大使館，以及歐盟駐利比亞代表團本週呼籲「立即恢復」利比亞國家石油公司的營運，並警告利比亞人權遭侵害的風險加劇。