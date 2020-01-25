風水輪流轉 好萊塢女力撐起半邊天

今年好萊塢鉅片和以往有些不同。觀眾票選顯示，最受期待的10部新片中，「神力女超人1984」等5部片是由女性執導且由女主角挑大梁，全球票房有望突破40億美元。

女性影壇地位日漸提升，但男女片酬不平等，本屆金球獎最佳導演獎沒有女性入圍等情況仍存在。好萊塢除了被取笑「太白」，片廠高層迷信男影星吸金功力，多年來賣座片陽剛味偏濃，也是不爭的事實。

但今年局面不同，售票平台Fandango去年12月調查2000多名千禧世代影迷結果顯示，今年影迷最期待的10部電影中，女性電影人撐起半邊天，無論幕前或幕後都位居要角。

其中，排名前4的「神力女超人1984」（Wonder Woman 1984）、「黑寡婦」（Black Widow）、「永恆族」（Eternals）和「花木蘭」（Mulan）都是由女性執導且由女主角挑大梁，排名第7的「猛禽小隊：小丑女大解放」（Birds of Prey）也是如此。

此外，排名第5的「007生死交戰」（No Time to Die）片中有女性00號情報員，排名第6的「噤界II」（A Quiet Place Part II）女主角戲份比首集更吃重，都與女性在好萊塢日益抬頭的趨勢相符。

Fandango記者兼影評妮基諾瓦克（Nikki Novak）表示，隨著2020年代展開，影壇作品對英雄有新的定義，熱愛冒險的影迷等不及欣賞「神力女超人1984」、「黑寡婦」和「花木蘭」主角在銀幕大顯身手。

財經媒體CNBC報導，上述5部由女性執導的大片全球票房可望突破40億美元。

「神力女超人1984」是2017年全球賣座逾8億美元的「神力女超人」（Wonder Woman）續集，女主角蓋兒加朵（Gal Gadot）與導演派蒂珍金斯（Patty Jenkins）回歸。劇情發生在首集逾60年後，口碑如保持前一集水準，全球票房有機會挑戰10億美元。

「黑寡婦」是史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）在漫威電影宇宙（MCU）首度單飛的作品，由澳洲編導凱特蕭蘭（Cate Shortland）執導，期望複製去年「驚奇隊長」（Captain Marvel）主打女性、全球票房破10億美元的表現。

「永恆族」是「復仇者聯盟」（Avengers）系列完結後漫威電影宇宙下階段重頭戲之一，敘述外星永恆族保護人類抵禦邪惡不朽族侵害的故事。本片由中國導演趙婷執導，安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）等人主演，以2014年「星際異攻隊」（Guardians of the Galaxy）全球票房7.7億美元為標竿。

「花木蘭」是迪士尼將經典動畫真人化的最新力作，由中國女星劉亦菲主演、紐西蘭導演妮基卡羅（Niki Caro）執導。如能重現去年「獅子王」（The Lion King）與「阿拉丁」（Aladdin）盛況，「花」片全球票房將挑戰10億美元。

「猛禽小隊：小丑女大解放」是2016年「自殺突擊隊」（Suicide Squad）番外篇，瑪格羅比（Margot Robbie）再次飾演小丑女，華裔美籍導演閻羽茜執導。由於演員陣容星度略降，本片全球票房可能達不到「自」片的7.4億美元。