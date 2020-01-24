歐洲議會拍板脫歐法案 只剩正式簽署協議

歐洲議會憲政事務委員會23日表決通過先前與英國敲定的脫歐協議，英國退出歐洲聯盟總算邁向最後關卡。

憲政事務委員會議員以23票對3票提議歐洲議會（European Parliament）下週召開全會正式簽署脫歐協議。英國將根據脫歐協議，在1月31日終止長達40年的成員國身分。

脫歐法案今天稍早獲得英國女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）御准後，這將是歐盟和英國正式分手前歐盟方採取的最後一步行動，為長達3年來艱困且複雜的談判寫下句點。

兩位歐盟高層官員預計明天與英國首相強生（Boris Johnson）簽署脫歐條約。強生是英國2016年脫歐公投，領導脫歐陣營的代表人物，他將正式在條約中簽名。

英國國會上下議院昨天通過脫歐法案後，強生表示：「雖然有時候感覺我們好像永遠到不了脫歐的終點線，但如今我們做到了。」

「現在我們可以將過去3年的積怨和分化拋在身後，把焦點放在實現一個明亮和振奮人心的未來。」

以往英國和其餘27個歐盟成員國交易並分享許多資源，從資料數據到捕魚海域不等，強生將負責重新界定所有相關條款。

美國官員表示，他們熱切期盼能與強生敲定協議。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）本週末將造訪倫敦，他表示，英美貿易協議「對（美國）川普總統而言絕對是當務之急，而我們料將在今年與他們達成協議」。