台灣如何參與武漢肺炎防疫 世衛給答案了

因應武漢肺炎,WHO一連2天在日內瓦召集緊急委員會。對於疫情緊急會議獨缺台灣引起批評,對此世衛表示與台灣在技術層面仍有緊密合作,並以2003年嚴重急性呼吸道症候群為例,說明不會拒絕必要的公共衛生援助。

在日內瓦召開的緊急會議中,有境外移陸的國家如泰、日、韓、美都有專家受邀與會,獨缺台灣引起批評。對於媒體提問,針對疫情WHO與台灣政府如何合作、交換訊息,以及會不會重新考慮接受台灣成為會員以及防禦體系的一分子。

對此,WHO突發衛生事件執行主任萊恩(Mike Ryan)表示,HO與台灣技術層面夥伴緊密合作,並以2003年爆發嚴重急性呼吸道症候群(SARS)為例,指出當時為台灣提供深厚的技術支持。

萊恩說當爆發疫情,沒有人會拒絕必要的公共衛生援助,並再強調從WHO立場,包括大陸各省及向WHO尋求協助的任何實體,都與WHO持續技術合作。

此外,對於目前是否出現大陸人在境外人傳人的現象,WHO秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,直至此刻,沒有證據指出在大陸境外人傳人,但那不表示不會發生。

對於台灣參與防疫,美國國務院資深官員近日則表示,美國鼓勵WHO進一步納入台灣,而不是企圖將台灣排除於外。華爾街日報也報導,台灣官員表示,此事凸顯北京意圖將台灣排除在WHO之外,有礙國際社會有效因應公衛危機。

(中時電子報 馮英志)

世衛:武漢肺炎成全球緊急事件 還言之過早

截至目前,新型冠狀病毒已造成超過600人感染,18人死亡。世界衛生組織(WHO)舉行了兩日緊急會議之後,於本周四對外宣布,武漢肺炎的疫情尚未構成國際緊急公共衛生事件,現在還「言之過早」。

但是世衛的官員也坦言,非常擔憂之後的疫情會快速擴散,因為農曆新年就要到了,將會是大陸旅行返鄉的高峰,對於疫情的控制非常不利。

世衛緊急會議的主席胡辛(Didier Houssin)表示,在日內瓦召開的緊急會議上,16位頂尖專家的意見非常分歧,幾乎一辦一半。會議最終結論是目前尚未構成全球威脅,但需密切注意疫情的後續發展。

他說:「不要誤會世衛認為疫情不嚴重,在大陸地區無疑已達到緊急事件,但其他地區還沒。若要宣布全球緊急事件,茲事體大。」

世衛表示,大陸封城為史無前例的公共衛生措施,希望武漢和黃岡能在短時間內恢復正常運作,並呼籲其他地區不要過度恐慌。

世衛秘書長譚德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)表示,目前沒有證據顯示武漢肺炎在大陸以外的地區會人傳人。現階段,世衛也不建議對旅行或貿易採取更嚴格的限制。

文章來源:WHO says ‘bit too early’ to declare coronavirus a global emergency

(中時電子報 翁士博)