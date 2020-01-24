孟晚舟引渡案雙重犯罪聽證案 法官保留裁決

今（24）日國際財經重點摘要如下：

1.孟晚舟引渡案雙重犯罪聽證結束 法官保留裁決

華為財務長孟晚舟引渡案是否屬於「雙重犯罪」聽證會，今天結束。面對這起國際矚目、勢將成為未來判例的獨特案件，大法官霍姆斯（Heather Holmes）今天「保留裁決」，最後決定可能在4月前做出。

為期4天的聽證會，於溫哥華的卑詩省最高法院舉行。曾在首日和次日詳述論點的辯方律師團，今天再次上場申論。

辯方同意檢方昨天有關此案「很獨特」的說法，但辯方律師強調，此案之所以獨特，是因為美國的制裁，導致出各種剝奪風險。加拿大曾在2011年至16年有過制裁法，但後來已沒有，因此，「這是一次檢驗加拿大法規的案件」。

4天以來，辯方主打加拿大沒有制裁法，此案純因美國制裁而生，若非美國制裁，所有剝奪風險不論是經濟損失或聲譽損失，均不會存在，詐欺也就不成立。加拿大並沒有制裁法，因此孟晚舟在加拿大沒有犯罪；「此案不是『雙重犯罪』，而是法律問題。」

至於檢方昨天則從「犯罪本質」、「換地思考」、「適用外國法律」等3個不同角度強調孟晚舟被控對滙豐銀行（HSBC）做出不實陳述，其「犯罪本質是詐欺」，在美國和加拿大均屬犯罪行為，因此應該將她引渡至美國。

大法官霍姆斯在檢辯雙方立場申論後表示，感謝控辯雙方對此案的精彩陳述，並指大家應該不會太驚訝她對此案目前「保留裁決」。

據了解，法官的最後決定可能要再等1、2個月才會做出。若法官裁定此案未達「雙重犯罪」法律標準，孟晚舟將可自由離開加拿大。

若法官裁定此案屬雙重犯罪，聽證會將進入第2階段；第2階段聽證目前暫訂6月舉行，屆時控辯雙方將探究孟晚舟於溫哥華機場被捕期間，她的憲法權利是否遭到侵犯。

加拿大是在美方引渡要求下，於2018年12月1日在溫哥華機場逮捕孟晚舟。美方指控孟晚舟2013年向香港滙豐銀行做出不實陳述，謊稱華為子公司星通科技（Skycom Tech）與華為無關，讓滙豐銀行為星通提供金融服務，面臨違反制裁和經濟損失風險。

2.違反伊朗禁令 美再制裁中港等6企業2個人

為切斷伊朗政權資金來源，美國政府今天針對伊朗石化產業網絡再度祭出新一波制裁，將6家中港與阿拉伯聯合大公國企業以及2名個人列入黑名單，以打擊伊朗石化產業。

美國國務院與財政部今天同步宣布這項新一波制裁行動。

美國財政部在新聞稿中表示，中國山東齊旺達集團海仲石油化工公司、香港眾祥石化有限公司與香港嘉祥工貿有限公司，因為從伊朗購買、收購石化產品，遭到制裁。

香港眾祥石化有限公司、中國Peakview Industry Co Ltd、香港Sage Energy HK Limited、阿拉伯聯合大公國Beneathco DMCC因為涉及協助伊朗國家石油公司（NIOC）出口數百萬美元商品，違反美國制裁禁令遭到制裁。

美國國務院指出，伊朗國家石油公司曾為伊朗精英伊斯蘭革命衛隊（IRGC）與中東恐怖組織與民兵籌集資金。

眾祥石化常務董事拜揚戴瑞恩（Ali Bayandarian），以及齊旺達集團海仲石油化工董事長兼法定代表人王志清兩人也被列入制裁黑名單。

美國政府將凍結這些企業在美國境內的所有資產，並禁止美國企業及個人與這些公司或個人進行交易。

3.抗武漢肺炎病毒疫苗 最快夏季臨床試驗

流行病防範創新聯盟（CEPI）執行長海契特今天表示，對抗武漢肺炎新型冠狀病毒的疫苗，最快可望在今年夏天進行臨床試驗。

世界經濟論壇（WEF）正在瑞士達佛斯（Davos）舉行年度會議，海契特（Richard Hatchett）於會議期間說：「我們可以宣布的是，我們有3家合作夥伴在研發對抗新型冠狀病毒的疫苗。」

海契特表示：「我們的目標是迅速研發這些疫苗，並且要非常快速地展開臨床試驗，或許最快會在今年夏季。」

另外，第4家藥廠美國Novavax稍早也表示，該公司也已開始研發候選疫苗。

海契特表示，3家夥伴公司正與美國藥廠Inovio Pharmaceuticals、澳洲昆士蘭大學（University of Queensland in Australia）以及另一家美國生技公司Moderna進行合作。

Moderna目前也與美國國家過敏和傳染病研究所（NIAID）合作。

已造成25個死亡病例的武漢肺炎，目前並無疫苗可打，也沒有抗病毒治療方法。

4.WhatsApp傳資安疑慮 聯合國官員不使用

聯合國發言人23日表示，聯合國官員不使用WhatsApp，因為這款通訊軟體「不被視為安全機制」。

聯合國獨立專家昨天指控沙烏地阿拉伯利用臉書（Facebook）旗下通訊軟體WhatsApp，駭入「華盛頓郵報」老闆貝佐斯（Jeff Bezos）的手機。貝佐斯是亞馬遜公司（Amazon.com Inc.）創辦人。

這群專家昨天宣稱，他們有消息指出，沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）「可能涉及」貝佐斯手機2018年遭遇網路駭客攻擊事件。

他們要求美國和其他有關當局即刻展開調查。他們的依據是總部在華府的FTI諮詢公司（FTI Consulting）鑑識報告，報告指稱，貝佐斯的手機收到一則從沙烏地王儲WhatsApp帳號發出的惡意影片檔後被駭。

路透社報導，聯合國發言人哈克（Farhan Haq）今天被問到聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）是否曾以WhatsApp與沙烏地王儲或其他世界領袖聯繫。哈克回說：「聯合國高層官員先前已接獲指示不要使用WhatsApp，這不被視為安全機制。」

哈克表示：「因此，我不認為秘書長會用它。」哈克後來還說，聯合國官員去年6月接獲指示，要他們不要使用WhatsApp。

WhatsApp被問到有關聯合國此舉的問題時說，WhatsApp提供15億多名用戶業界第一的安全機制。

WhatsApp通訊主管伍格（Carl Woog）說：「每則私人訊息都受到端對端加密保護，有助於防止WhatsApp或其他人查看聊天訊息。我們用Signal研發的加密技術獲得安全專家高度評價，仍是世界各地民眾最佳選擇。」

5.武漢女子強闖引恐慌 法衛生部澄清暫無肺炎病例

有發燒症狀的武漢女子21日強闖法國海關，消息在當地傳開引發恐慌。法國衛生部長布辛昨天傍晚接受媒體詢問時表示，法國目前沒有武漢肺炎疑似病例，若有確診將第一時間通報。

武漢顏姓女子21日搭機前出現發燒、咳嗽症狀，仍吃退燒藥後混過機場安檢入境法國，還自豪在微信朋友圈發布信息，表示「勝利會師」，遊遍里昂、巴黎。訊息遭截圖後迅速在旅法中國人圈中傳開，多人向中國使館舉報。

中國使館昨天發出新聞發言人聲明，表示已聯繫上顏女，並要求其主動聯繫法國急救單位處置。

法國衛生部長布辛（Agnes Buzyn）針對媒體詢問中國女子強闖法國的疑似案例時表示，「法國目前沒有疑似病例」，但指出引發爭議的中國女子正在接受檢測，另外兩名疑似「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）病例則已被排除。布辛強調：「若出現陽性反應，將會立即通報。」

恐慌蔓延至法國社群，有3萬名追蹤者的推特帳號「衝突」（Conflits）昨天下午宣布緊急消息表示「冠狀病毒已進入法國」，引發熱議，法國網民紛紛在下方留言謾罵這名女子「愚蠢」、「自私」、「我們死定了」等，並擔心這可能不是唯一闖關成功的中國遊客。

「解放報」（Liberation）的事實查核中心出面闢謠，表示這名女子並未證實為病毒帶原者。「衝突」此後也修改貼文，表示這位中國女子為「疑似案例」。