防疫升溫！湖北小年夜封閉6城且續擴大範圍

武漢肺炎疫情在小年夜快速升高擴散，湖北省一天之內接連停止6個城市的大眾運輸，形同封城，受影響人口達2000萬，堪稱近代規模最大的封城計畫，確認感染病例擴及新加坡、越南和香港等共10個國家和地區。

湖北多城封閉 史上罕見

武漢肺炎疫情23日在2019豬年結束前，感染與死亡人數數字快速增加。當局在似乎錯失防疫黃金時機後，決定以強硬措施試圖控制疫情，23日凌晨宣布上午10時起，關閉武漢地鐵、鐵路與機場等大眾運輸系統，大批恐慌民眾利用私人車輛外逃，造成高速公路壅塞，未出城的民眾坐困武漢，許多超級市場貨架被一掃而空。

武漢封城後，陸續有黃岡、鄂州與赤壁等鄰近城市，也宣布暫停市內與聯外大眾運輸，仙桃市與枝江市也跟進宣布暫停客運服務。

為防範民眾於春節期間移動擴散疫情，湖北省共有6個城市宣布猶如封城的暫停大眾運輸服務計畫，並勸導市民不要出城，外人不要進城，影響人口達2000萬，堪稱近代史上最大規模的封城計畫。

病毒無國界 新加坡、越南、美國都中招

在台灣，衛福部於傍晚舉行記者會，宣布提高防疫層級。在這華人農曆除夕的前一天，新加坡、越南和更遠的美國，都出現武漢肺炎確診個案，中國周邊的亞洲鄰國幾乎全壟罩在疫情烏雲下，提高防疫措施，暫停往來航班。

但在柬普寨的一位台商表示，他上午前往金邊國際機場接機，很少有人戴口罩，在當地也感受不到風雨欲來的氣氛。

鄰近中國大陸的香港與澳門確診病例各增加為2人，兩地SARS疫情殷鑑不遠，官方拉起防疫警報。由於澳門確診病例曾進出賭場，當局取消春節大型活動，香港的新春匯演等慶祝集會也叫停。

另外，新加坡廉價航空酷航、日本全日空宣布暫停武漢航班。香港的國泰和港龍航空24日起停飛往返香港武漢所有航班。菲律賓民航委員會（CAB）也決定，無限期停飛武漢和菲律賓所有航點間航班。台灣往返武漢的航班也全數暫停。

疫情終於出省 各地頻傳確診個案

新型肺炎疫情初期，中國武漢以外的任何省市從媒體上看不到有任何病例或疫情的報導，日本、南韓等地卻陸續傳出到訪中國旅客疑似感染，網友嘲諷中國疫情訊息不透明，稱病毒「愛國」、「出國（但）不出省」。

不過實際疫情如紙包不住火，武漢肺炎持續擴散至全中國，到23日深夜，全中國僅剩青海和西藏尚未傳出疫情，各地出現抗疫作戰聲浪，紛紛啟動突發公共衛生事件回應計畫，暫停大型活動、中小學停課等。

為了避免群眾聚集，許多配合春節檔期的電影紛紛更改映期。

黑天鵝再起 國際關注武漢疫情

武漢封城後，國際媒體記者冒險駐留當地採訪，對於武漢當局在欠缺安排下倉促封城，有諸多批評。

對於封閉比紐約市還大的千萬人口都會，紐約時報（New York Times）形容，武漢封城相信「前所未見」，這種措施有人道上的問題。但專家指，如果有人要出城，關也關不住。

對三國時代歷史有高度興趣的日本旅客，如今也無法前往武漢，一探曹操、孫權、劉備、關羽和諸葛亮在西元三世紀初鬥志鬥力的赤壁古戰場風貌。日本放送協會（NHK）報導，旅行社的三國誌旅行團已因疫情喊卡。

到24日清晨為止，除了中國之外，武漢肺炎已散播到香港、澳門、泰國、日本、南韓、越南、新加坡、美國與台灣等國家和地區。目前死亡病例達到18個，全都發生在中國境內。

有一名平常居住在武漢的台灣婦女確診罹患武漢肺炎，已返台治療，另有52人在隔離觀察與治療。