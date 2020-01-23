日餐廳因客人無故取消1年損失552億元

近年網路訂房、訂位普及，日本的飯店、餐廳經常碰到客人訂房、訂位後，沒事前取消就不來的無故取消現象，已變成嚴重的社會問題。

《產經新聞》報導，飯店通常在客人訂房後，那間房就不能再接受其他客人訂房，訂房客若無故取消就無法獲利，訂房同時訂餐的話，更會浪費了準備好的食材，餐廳也一樣，若有大批無故取消的客人，損失會很大。

櫪木縣的溫泉1月上旬時，同1人訂了房又無故取消，造成至少7家旅館受害，受害金額達250萬日圓（約台幣69萬元）。飯店打電話給訂房客，電話都不通，於是找警方商量，也考慮採取民事訴訟。

此外，去年11月有1名男子在居酒屋訂了17人份、每份1萬3千日圓的全套餐，結果人沒出現，後來被警視廳以妨礙業務罪嫌逮捕。

日本全國的餐廳加盟的業界組織制訂了因應無故取消訂位的對策。估計餐廳的顧客無故取消的比率占1%弱，1年約損失2千億日圓（約台幣552億元），因此決定訂套餐的情況下，將收取全額餐費，只訂位沒有訂餐的情況下，則收取平均客單價5至7成的取消費。

為餐廳開拓市場的多家公司也設立了「無故取消對策推進協議會」，要求在網上訂位的客人訂位時必須登記信用卡資料，訂位日期到的前1天，將代店家傳確認訂位的電郵給客人，希望藉此減少店家的損失。

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