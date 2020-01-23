香港兩宗疑案 確診為武漢新型冠狀病毒

香港衛生署早前公布了兩宗武漢新型冠狀病毒高度懷疑個案，官方香港電台報導，衛生署最終確診同為新型冠狀病毒。

香港衛生署方面早前先後公布了兩宗高度懷疑個案，其中一名男病患來自武漢，另一名男病患是香港本地人，兩入正在瑪嘉烈醫院傳染中心接受隔離治療。本地男患者曾到武漢探親。

在隔離期間，衛生署等待覆檢，才最終確定兩人感染新型病毒。

當局已找到3名與相關病患有密切接觸的人。

（中央社）

武漢封城 新加坡酷航暫停所有飛往武漢航班

迅速擴散的武漢肺炎爆發地點中國武漢，當局今天凌晨下令封城後，新加坡航空（Singapore Airlines）旗下廉航酷航（Scoot）今天宣布，已暫停每日飛往武漢的所有班機。

中國官媒報導，武漢市政府宣布，今天上午10時起全市大眾運輸暫停運營，所有航班取消。當局還要求市民若無特殊理由勿離開武漢。

酷航隨後發布公告表示：「由於中國武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，中國當局已暫停武漢所有大眾運輸網絡，因此酷航飛往武漢的班機將受到影響。」酷航宣布，暫停所有飛往武漢航班至少至26日。

根據新加坡樟宜機場（Changi Airport）官方網站，酷航原定今晚6時55分飛往武漢的班機稍早已顯示取消。

擁有1100萬人口的武漢，被視為新型冠狀病毒肺炎疫情爆發中心，因此遭到中國政府封城。

中國央視報導，截至22日24時已有570例確診病例，17例死亡。全球衛生當局嚴陣以待防範疫情擴散。

（中央社）

國泰港龍宣布 24日起取消香港往返武漢航班

為防範新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，香港國泰航空公司及港龍航空公司今天向媒體宣布，取消1月24日起至2月15日往返香港與武漢之間的航班。

起源於中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情持續延燒。綜合香港媒體報導，國泰港龍航空公司已宣布，取消1月24日至2月15日往返香港與武漢之間的航班，已訂位的乘客可更改航點或退票。

香港鐵路公司今天稍早時也宣布，即刻停止銷售往返香港與武漢之間的高速鐵路列車服務。

（中央社）

澳門確診武漢肺炎2例 陸委會籲旅客提高警覺

源自中國武漢的新型冠狀病毒肺炎疫情擴散至香港、澳門。目前澳門已確診2例、香港高度懷疑2例。陸委會呼籲國人赴港澳旅遊應提高警覺，做好防護措施。

大陸委員會今天中午以書面形式指出，澳門目前已確診新型冠狀病毒肺炎2例，香港則有2宗高度懷疑病例，建議國人赴港澳旅遊前，應注意當地疫情動態。

另外，近期曾赴港澳的旅客如果在返國14天內出現發燒、咳嗽等不適症狀，應戴上口罩儘速就醫，並告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚等資訊。

陸委會也表示，已與衛生福利部疾病管制署保持密切聯繫，將依疾管署發布的港澳疫情警示級別，作為是否發布港澳旅遊警示的依據。

陸委會提醒，國人如在港澳遭遇急難事件，可撥打陸委會香港、澳門辦事處緊急聯絡電話：852-6143-9012（香港）；853-6687-2557（澳門），協助處理。

此外，中國武漢當地傳出尚有台商未歸國的消息，海峽交流基金會以文字形式答中央社記者提問表示，已聯繫當地台商協會並提供必要之協助；海基會也提醒滯留武漢的國人加強防範措施。

另外，武漢約有200名台灣學生在當地就學，經了解，這些台生皆早已返回台灣。

（中央社）

武漢肺炎 墨西哥疑發現首宗病例

武漢肺炎爆發至今，全球已經有五個國家發現病例，現在可能又多了一個國家。

本周三上午，墨西哥總統羅培茲•歐布拉多(Andrés Manuel López Obrador)召開記者會，親口證實在墨西哥東北部的塔毛利帕斯州(Tamaulipas)發現一名武漢肺炎的疑似病例。

根據毛利帕斯州當局發布的消息，該名男子為亞洲裔，現年57歲，住在美墨邊境的雷諾薩(Reynosa)，與美國德州僅隔著一條河。

該男子於最近曾去過北京和武漢，本月10日回到雷諾薩時，都沒有出現感染症狀，但自從13日起，男子突然身體不適，不停的咳嗽和流鼻水，醫院判定為呼吸道感染症狀。

當地衛生局要求男子在家自我隔離5天，目前病情仍在觀察當中，墨西哥當局尚未宣布為確診病例。

（中時電子報 翁士博）

武漢肺炎蔓延 韓國赴中遊客取消二成

武漢肺炎疫情蔓延，韓國旅遊業者受到嚴重衝擊，預定前往中國大陸遊客銳減。韓媒報導，今年第一季約有二成取消預訂赴中國大陸旅遊，部分顧客甚至不惜違約取消行程。

南韓聯合新聞通訊社報導，韓國線上旅遊平台INTERPARK TOUR 22日指出，今年1月至3月預訂前往中國大陸旅遊取消增至20%。

旅行社相關人士表示，上海、北京等地出現武漢肺炎確診病例，詢問取消中國旅遊電話增多，不少顧客甚至不惜違約金被沒收取消旅遊。

報導指出，這一週各大旅行社中國旅遊產品，預訂取消人數超過1000人。根據統計，主要旅行社每月約有1萬至1萬2000人次前往中國旅遊，這一週就有約一成遊客取消行程。

報導稱，若韓國政府以自然災害和傳染病傳播等理由對中國發布旅遊安全預警，顧客可獲得全額退款，無需支付違約金。

另外，適逢春節假期，24日至30日中國遊客超過13萬人次來韓旅遊，疫情跨境傳播風險隨之增大。韓國觀光公社近期將在官網發布有關2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的注意事項，嚴防疫情擴散蔓延。

（中央社）

武漢肺炎疫情緊繃 南韓醫院啟動篩檢

2019新型冠狀病毒疫情在各地擴散，南韓醫療機構啟動篩檢與防控措施，避免重蹈過去中東呼吸症候群疫情在韓擴散的覆轍。

南韓聯合新聞通訊社報導，醫療業者指出，首爾主要大學附屬醫院已啟動門診檢測，在院內擺放警示或張貼公告，提醒看診者接受診療前需告知是否去過中國武漢。

首爾聖母醫院公告要求曾前往武漢，且有發燒、呼吸道疾病症狀的看診者進行新型肺炎檢測。慶熙大學醫療院、高麗大學九老醫院等也在院內貼出有關武漢肺炎篩檢的公告。

延世大學附屬醫療院、Severance醫院等多家機構對醫務人員傳達指導方針，要求確認看診者近期是否前往中國。

南韓醫療機構採取行動防範疫情擴散，2015年中東呼吸症候群冠狀病毒感染（MERS）爆發時，南韓曾出現超級感染者。中國有感染者導致14名醫務人員感染，韓國醫界高度重視即時防治防控。

翰林大學江南聖心醫院感染內科教授李載甲表示，防範出現超級感染者的重點在於能否管理患者的治療環境，醫院需提前檢查並診治潛在超級感染者。

（中央社）

預防冠狀病毒感染 韓國發布武漢為2級旅遊警示

韓國外交部今天針對2019新型冠狀病毒（2019-nCOv，武漢肺炎）疫情的源頭、中國湖北省武漢市發布2級旅遊安全預警，對武漢市以外的湖北省全境發布一級預警。

韓國按照旅遊目的地的風險程度，由低到高向公眾發布藍、黃、紅、黑4級預警。一級藍色預警為注意安全、2級黃色預警為謹慎前往、3級紅色預警為建議撤離、4級黑色預警為禁止旅遊。

南韓聯合新聞通訊社指出，外交部認為，武漢還沒有達到需要考慮建議公民撤離的程度，將密切關注武漢市和湖北省的衛生形勢，以及世界衛生組織是否宣布進入全球衛生緊急狀態，並與疾控部門等國內相關機構協商，以決定是否上調旅遊警示。

報導指出，今天上午10點起，武漢的對外陸空客運和市內公車全線停止，事實是進入「封城」狀態。

武漢與韓國在顯示器、電子領域的交流活躍，上千名旅居武漢的韓國公民，已有不少人撤離。問及疫情惡化後如何撤僑時，韓國外交部官員回答，需要與中方協商。

韓國外交部表示，這次發布預警主要是考慮到武漢感染新型肺炎的病例劇增，以及武漢市政府今天起暫時關閉機場和火車站等離開武漢的管道等因素。

韓國外交部也提醒當地韓國公民高度注意安全，建議公民慎重考慮是否前往武漢旅遊，並提醒即將前往的公民多加注意。

（中央社）

武漢肺炎延燒 日外務省提升危險等級

日本外務省今天針對中國新型冠狀病毒（武漢肺炎）發出的「傳染病危險情報」，提升武漢市的危險等級到第2級，呼籲正在中國或有意前往中國的日本人，非必要勿前往武漢市。

武漢肺炎疫情擴散，當地疫情防控指揮部凌晨2時宣布今天上午10時開始暫停公共運輸，無特殊原因不得離開武漢；消息一出，大批市民趕在「封城」禁令前連夜「出逃」，火車站前大排長龍。

日本放送協會（NHK）報導，外務省也呼籲正在中國的日本人，要留意有關傳染病的最新資訊，努力做好預防工作。

日本朝日電視台報導，日本政府今天將武漢市的「傳染病危險情報」提升到等級2。

日本外務省21日發出等級1的「傳染病危險情報」，呼籲日本人前往武漢市要十分注意。

根據外務省官網資料，「傳染病危險情報」等級一共分為4級，等級1是十分注意；等級2是非必要勿前往當地；等級3是勿前往當地；等級4是撤離當地並勿前往當地。

（中央社）

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