人走茶涼！哈利梅根周邊近半價拋售

英國哈利王子與妻子梅根先前拋出震撼彈，自行退出王室資深成員，而英王室也決定讓哈利自今年春天起將不再使用「殿下」（HRH）頭銜，一了退出王室資深成員的心願。此外，王室紀念品也開始清倉拍賣哈利梅根相關紀念品，大部分相關商品多已打對折拋售，甚至有店員直言「應該不會有製造商想再出周邊了」。

據路透社報導，在哈利王子在對於退出資深王室成員表示「別無選擇」後，他已前往加拿大與梅根及8個月大的兒子亞契團聚，展開新生活並追求財務獨立。不過自王室聲明一出後，王室紀念品店近日也開始清倉處理哈利夫婦周邊商品，其中原本售價9.99英鎊的商品降價至6.99英鎊，買兩個則只需10英鎊。

店員表示，周邊商品遭近半價拋售的原因是哈利梅根不再是王室成員，製造廠商也相信不會再有人願意買周邊，我們也不想讓這些周邊留在店內滯銷，不如一次清倉掉。一名居民也認為，女王放手讓哈利淡出王室的決定非常果斷，她做得非常好。

英媒分析，雖然哈利的「殿下」頭銜仍保留，但白金漢宮與英女王的決定，意味哈利夫妻將在最嚴苛的條件下淡出王室；而哈利先前演講曾表示，希望在在沒有公共資金支持下繼續為女王、大英國協、軍隊服務，「但很不幸的，這是不可能的」。

（中時電子報 馮英志）

都聽她的！梅根哈利脫英力量來源

梅根和夫婿哈利王子淡出英國王室核心行列，雖然飽受爭議，但卻展現了驚人的毅力與決心，終於達成心願，遠走加拿大定居。

據《太陽報》（The Sun）和《每日郵報》（Daily Mail）報導，消息人士透露，梅根的母親多莉雅（Doria Ragland）為他們提供了強大的力量。由於哈利12歲失去母親黛安娜王妃，因此和岳母特別親近。消息人士說，35歲的哈利在淡出英國王室的過程中，一直尋求多莉雅的建議與支持。

現年63歲的多莉雅雖然住在洛杉磯，但據信她遠赴加拿大，與哈利和梅根，還有外孫亞契（Archie）在溫哥華度過了一部份的耶誕假期。如今王室消息人士透露，哈利近幾個月來和岳母變得極為親近，而這顯然是因為他沒有母親能商量。原本他們的感情就很好，但現在更是如此。

據說夫妻倆經常和身為瑜珈老師的她連絡，而多莉雅也為他們淡出王室，尋求財務獨立提供了忠告。消息人士說，哈利很尊重她，也十分信任她的判斷力。也因此，哈利與梅根在打算淡出的過程中，經常與她連絡。此外，他們透露，多莉雅衷心支持兩人，也提醒夫妻倆，要小心做抉擇，因為那很可能沒有回頭路。

而哈利與多莉雅最大的共同點，就是他們都希望梅根快樂。

（中時電子報 楊幼蘭）

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