電動車市場大爆發 特斯拉估值超過千億美金

本周三上午，特斯拉的股價大漲了8.1%，來到了591.78美金的新高，總市價估值超過1000億美元，是美國史上第一個價值突破千億美元大關的汽車品牌，比福特汽車和通用汽車兩個品牌的加總還要多。

近來特斯拉的財務表現亮眼，三個月來股價已經翻了超過一倍。市場分析師艾弗(Dan Ives)認為是: 全球電動車市場大爆發，需求量大增。歐洲和大陸市場對於特斯拉車款的需求，依然強勁。

特斯拉走過2018年的財務危機，當初公司的現金甚至發不出員工的薪水，現在危機煙消雲散，亮麗的股價吸引了大量的優秀工程師為特斯拉效力，前景看好。

特斯拉現任的執行長馬斯克(Elon Musk)的薪酬制度非常特殊，平時不領取任何薪資及股票分紅，完全以公司的市值當作績效目標，若達標則可領取天價的股票選擇權，反之則一毛錢都拿不到。第一個目標里程碑即為市值1000億美金。

在特斯拉市值首度突破一千億美金後，必須要維持一個月都在1000億美金以上，且六個月內的平均市價都在這個水準，馬斯克就能拿到第一筆股票選擇權，金額大約是3億4600萬美金的破天荒薪酬。

特斯拉預計在1月29日公布財報，去年第四季的表現預料將是史上最佳。

（中時電子報 翁士博）

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