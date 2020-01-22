IBM於21日美股盤後公布2019年第四季業績，拜雲端業務強勁所賜，營收出現六季來首次增加，財測亦優於市場預期，意味著收購軟體公司紅帽（Red Hat）開始扭轉藍色巨人運勢。

IBM營收連續五季下滑後，終於在第四季止跌，較2018年同期微增0.1％，至217.78億美元，市場原預期該季營收恐下跌將近1％。

第四季調整後每股盈餘年減約3％，為4.71美元，不過仍高於分析師預估的4.69美元。調整後淨利萎縮5％，降至42億美元。

IBM表示，雲端業務在第四季創下紀錄佳績，該部門營收較前一年激增21％，至68億美元。對手亞馬遜與微軟第四季雲端業務亦大幅成長。自IBM執行長羅美蒂（Ginni Rometty）於2012年上任以來，提振營收一直是艱巨任務。IBM較晚跨足雲端領域，在此同時，雲端市場領導者亞馬遜與微軟則享受雲端業務起飛。

羅美蒂為了推動公司轉型，斥資340億美元收購紅帽，此為IBM創立108年來規模最大的收購案。羅美蒂表示，隨著混合雲市場擴張，紅帽可望讓IBM成為市場領導者。

展望未來，IBM預估2020年的調整後每股盈餘至少達13.35美元，高於2019年的12.81美元，並優於分析師預期。

IBM並未提供營收預測數字，但羅美蒂表示，營收將維持增加趨勢。IBM預期2019年稍晚推出的新一代大型電腦和紅帽，可望提振業績。

IBM財務長卡瓦諾（James Kavanaugh）指出，紅帽在第四季簽訂21筆交易，價值超過1,000萬美元。

銷售大型電腦的系統部門第四季亦表現搶眼，營收年增16％至30億美元。不過部分傳統業務仍處於低潮，包含技術支援與委外服務的技術服務部門，第四季營收年減4.8％，金額為69億美元。

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