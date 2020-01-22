美證實首例武漢肺炎 歐美股市嚇跌

美國疾管局周二證實出現首例武漢肺炎病例，顯示疫情有進一步擴散至全球各地的跡象，同時引發市場憂心2002年SARS災情可能重演，歐美股市受此影響全面下跌，航空與精品類股跌勢尤重。

中國大陸自爆發武漢肺炎以來，泰國、日本、南韓與台灣均已傳出確診病例，如今連美國也淪陷，市場憂心2002年SARS嚴重疫情可能全面爆發。

受此利空空襲，歐美股市周二全面收低，英國與法國大盤收盤均下跌0.5％，Stoxx 600歐股指數跌0.14％；美股道瓊工業指數盤中一度大跌200點，收盤下跌152點或0.5％，標普5百與那斯

達克指數分跌0.3％與0.2％，為近6個交易日來首度收黑。

精品與航空類股跌勢尤重，克麗絲汀迪奧(Christian Dior)重挫2.3％，酩悅軒尼詩路易威登(LVMH)大跌1.1％，法國航空大跌2.6％，美國航空與聯合航空均重挫逾4％。

分析師表示，全球經濟與精品業近幾年來對中國消費者的依賴度不斷創新高，根據顧問業者貝恩(Bain & Co.)發布的報告顯示，2018年全球精品市場的消費額有33％係由中國買家所貢獻。

美國疾管局周二指出，該名男性病患現年30多歲，為華盛頓州史諾霍米須郡居民，於1月15日從武漢返回華盛頓州首府西雅圖，16日身體開始出現不適，19日赴醫就診有發燒咳嗽症狀，院方把檢體送交疾管局檢驗，周一報告確認病患罹患武漢肺炎。

不過，美國疾管局強調，該名病患目前狀況良好，武漢肺炎對美國公眾構成的風險仍然很低。

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