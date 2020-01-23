2020全球央行貨幣政策展望

告別貨幣寬鬆的2019年，外界普遍認定2020年歐美等主要國家央行將繼續寬鬆政策，但各央行面對問題互有不同，即使整體貨幣政策方向一致，其對匯市也會產生不同影響。

美聯準會決策 取決通膨

聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）去年底說，只要美國經濟或通膨情況沒出現持續重大變化，即保持貨幣政策立場不變。但專家擔心Fed今年面對首要挑戰，是近期商品與服務等價格持續上漲造成通膨壓力。

Bannockburn首席市場策略師錢德勒（Marc Chandler）去年底認為美國近期通膨壓力變大，農產品價格因中國大陸新需求而續漲。這些因素將實質改變美國經濟情勢，從而影響市場對Fed政策預期。

他認為只要近期的通膨憂慮告一段落，美國經濟可能維持疲弱而促使Fed第二季降息。

目前市場預期Fed按兵不動，但接下來要有所行動時，其可能是降息救經濟而不是升息對抗通膨。

Bleakley顧問集團投資長布克法（Peter Boockvar）認為就算通膨率開始上升，Fed也不會立即行動，反而債市會最先反應。像美國10年期公債殖利率可能升破2％，等於變相幫Fed升息。

瑞典轉彎 率先放棄負利率

歐日等國央行堅持負利率政策，但始終無法達成振興經濟。全球首推負利率的瑞典央行去年12月宣布，把主要附買回利率從負0.25％調升至0.00％，放棄五年來實驗。

TD證券歐洲外匯策略部門主管藍波丁（Ned Rumpeltin）認為，瑞典央行面對經濟持續疲弱，但已沒有貨幣政策子彈，只好先改變一下政策方向後再思考一下步怎樣走。

在匯市方面，投資銀行界大多預期今年美元走貶。因為全球經濟憂慮減緩降低美元等避險資產需求，增加投資人尋求像新興市場資產等報酬較高的風險性資產。

投顧Navellier策略師馬特切夫（Ivan Martchev）認為，美元走勢跟Fed資產負債表變化有關。Fed從2019年10月開始每月買債600億美元，為期至少六個月，讓Fed資產負債表規模將迫近4.4兆美元。

經濟疲弱 歐元欲振乏力

去年歐元兌美元匯率區間波動幅度創歐元1999年面世來最低。在歐洲經濟積弱及政治紛亂下，今年區間波幅會繼續狹窄。

去年歐元匯率最低1.088美元，最高1.1572美元，波動區間高低差距約6個百分點，低於歷來平均18個百分點。

路孚特（Refinitiv）預估年底歐元匯率預測均值僅1.15美元，跟去年低相較歐元升值空間不大。

英國元月底脫歐後被視為利空出盡，市場開始看好英鎊將走強。CNBC報導，Cribstone創辦人哈利斯（Michael Harris）認為投資人會對英國長期經濟潛能重新估值，讓英鎊兌美元可能升值至1.55美元到1.75美元之間。

美元走貶 讓亞洲受惠

馬特切夫認為美元轉弱讓新興市場成最大受惠者。只要新興市場尤其亞洲股匯拉回，都是投資人進場時機。

外界認為歐美等股市去年表現強勁，讓韓國、越南、新加坡、菲律賓和泰國等相對落後而有補漲行情。只要這些國家央行擴大寬鬆規模來振興經濟，至少亞洲新興市場今年可吸引外資續流入而推升亞幣。

去年底日圓匯率走弱，主要是市場預期全球景氣復甦而降低避險需求。但中東局勢才剛踏入2020年即因美軍空襲伊拉克機場而緊張起來，日圓立即轉強。

今年面對中東與美國大選等各種政經風險，外界認為日圓仍會發揮其避險功能。

歐英央行新總裁 鴿派?鷹派?

歐洲央行（ECB）去年底由拉加德（Christine Lagarde）擔任新總裁，英國央行新總裁貝利（Andrew Bailey）將於3月上任。目前市場極想知道這兩位新總裁的立場是鷹派還是鴿派，以了解歐英央行是否改變政策方向。

拉加德一直強調自己不屬鴿也不屬鷹，而希望是貓頭鷹，因為牠在動物界中相當聰明靈活。她強調ECB已準備好調整「其所有政策工具」，目前市場普遍預期ECB今年會維持負利率。

英國即將脫歐，金融行為監管局（FCA）局長貝利3月將接替卡尼（Mark Carney）成為英國央行（BOE）新總裁。

TD證券全球宏觀策略部主管羅斯特（James Rossiter）認為他可能蕭規曹隨。BOE一直強調，若脫歐趨明朗，且全球經濟穩定增長，就可能逐步升息。但部份BOE高層以物價溫和與英國經濟展望疲弱為由，提出有降息需要。BOE在2018年8月升息1碼至0.75％後即按兵不動到現在。