美伊衝突未解 油價看漲

2019年油市走勢先揚後挫，中美貿易戰引發全球經濟衰退憂慮，抵消石油輸出國家組織（OPEC）和非OPEC產油國減產。隨著2020年全球經濟展望逐漸好轉，加上美伊衝突緊張情勢升高，帶動油價上漲。

專家預期2020年上半年油價可望維持上升格局，但下半年可能進入修正。激勵上半年油價上漲的因素包括全球經濟展望轉趨明朗、原油供給緊俏，以及地緣政治風險。

自中美達成第一階段貿易協議後，市場便預期2020年全球經濟將回復穩定，進而提振全球石油需求。

OPEC與俄羅斯等產油大國（合稱OPEC+）2019年12月初同意擴大減產，2020年第一季每日再減產50萬桶，加上原先同意的每日減產120萬桶，幅度擴大至每日170萬桶。

此外，專家指出，只要美國持續制裁OPEC第二大產油國伊朗，兩國的衝突尚未解除，原油供應風險便會延續。

國際能源總署（IEA）在報告中預測，2020年第一季全球原油庫存將攀升。倘若原油庫存攀升在下半年加速，可能抵消OPEC+擴大減產對油價的提振力道。

在OPEC擴大減產後，投行紛紛上修國際原油均價預測。摩根大通預估2020年西德州原油的均價為每桶60美元，布蘭特原油為64.5美元。

高盛亦認為OPEC擴大減產有助平衡油市供需，故將2020年西德州與布蘭特原油的均價，分別上修至每桶58.5美元與63美元。

此外，美國能源資訊局（EIA）預期2020年西德州原油的均價位在每桶55美元，布蘭特原油將升至每桶61美元。