政治局勢變化 2020全球經濟最大變數

新興市場 可望持續復甦

中美貿易戰與全球經濟成長減速威脅，令新興市場在2019年遭受波及，隨著兩大風險在2019年稍晚曙光乍現，加上央行寬鬆貨幣刺激，2020年新興市場與全球經濟可望持續走在復甦軌道。專家審慎樂觀預期，2020年油價將溫和上揚，而金價漲破每盎司1,600美元大關。

貿易不確定性緩和與寬鬆貨幣政策，將是影響2020年經濟的關鍵因素。摩根大通全球研究預估，2020年新興市場國內生產毛額（GDP）將擴張4.2％。

儘管貿易緊張尚未完全解除，但現階段市場信心仍算維持正面。就中國大陸市場而言，關稅降低與政策支撐，將能提升企業信心，而消費者階級穩定增加，可望帶來更樂觀的經濟展望。摩根士丹利預測2020年大陸經濟將擴張6％，對飽受中美貿易戰衝擊的韓國是利多。

印度過去的政策可望創造良性成長循環，摩根士丹利預測印度2020年經濟可望成長6.3％，2021年再擴張6.8％，表現將明顯較2019年好轉；預期印度2019年經濟僅上升5％。

摩根士丹利指出，2020年全球經濟估計擴張3.2％，2021年可望成長3.5％，全球經濟成長主要由新興市場經濟體推動。

貿易緊張與關稅讓許多新興市場資產在2019年遭遇逆風，隨著2020年全球經濟展望好轉，新興市場投資前景可期。

摩根大通全球股票策略師馬蒂卡（Mislav Matejka）指出，全球製造業復甦、中美達成第一階段貿易協議，新興市場股市受惠最大。

（工商 顏嘉南）

美股延續牛市…但不會強漲

全球股市2019年展翅高飛，寫下2009年以來最大漲幅，其中美股是帶動全球響起「漲聲」的最大功臣。專家預料，這波美股史上最長牛市應可延續至2020年，但不會重演去年驚人漲幅。

2019年標普500指數飆漲29％，道瓊工業指數與那斯達克指數也不遑多讓，年漲幅各達22％、35％。歐股Stoxx 600指數全年大漲23％，德國DAX 30指數漲26％，創六年來最大漲幅，日經指數躍升18％。

領航投資去年11月發布報告，大膽預測未來十年國際股市漲幅將超越美股約3～3.5個百分點，一方面歸因於美股歷經多年牛市、股價已在高峰，另一方面則歸因於美國聯準會（Fed）可能再度轉緊縮。

美股2020年面臨多項不確定因素。隨著Fed暫停降息，減稅為經濟帶來的效益消退，中美貿易談判雖有突破，但外界對未來協商情況也沒有把握，且美國與夥伴國的貿易爭議懸而未決。

不過整體而言，美股前景仍然樂觀，因就業與民間消費穩健，為經濟帶來動能。聖路易聯準銀行預期，2020年美經濟成長不到2％，但若貿易緊張情勢解決與全球成長反彈，有助於該國經濟加速擴張。

綜觀上述考量，專家認為美股在新的一年會繼續攀高，但即便最樂觀的分析師也認為，今年漲勢不會像去年凌厲。

高盛預期標普500指數2020年將站上3,400點，較2019年封關上揚近6％，花旗預估2020年該指數走升約5％，站上3,375點。

專家看好新興股市前景可期，尤其是亞洲。景順首席全球市場策略師胡波預測，新興市場應會表現強勁。他指出，中美即將簽署第一階段貿易協定以及中國央行釋出振興措施，皆有助於拉抬大陸經濟與陸股，泰國、越南和新加坡股市也具上漲潛力。

拉丁美洲則因內部動盪而前景黯淡，美國對巴西、阿根廷的鋼鋁關稅仍衝擊這些經濟體。

債市展望部份，中美貿易談判在去年底出現曙光，讓投資人信心回穩，提升風險胃納，減少對公債等避險資產的需求，這使美10年期公債殖利率在去年12月上揚14個基點至1.92％左右。不過2019全年殖利率仍下降76個基點，創八年來最大降幅。

分析師認為債市和股市一樣，在歷經氣勢如虹的2019年後，2020年應該沒有太大上揚空間。

（工商 陳怡均）