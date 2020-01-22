非法移民涉水入境借道赴美 墨國再擋近千人

墨西哥政府今天表示，他們擋下大規模涉水過河而進到墨西哥的中美洲無證移民隊伍。當局表示，其他試圖非法入境的移民，都將面臨相同處境。

數千人上週逃離宏都拉斯猖獗的幫派暴力及惡劣的就業前景，這個移民隊伍只是其中一部分。這也成為墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）禁止移民借道前往美國政策上，面臨的一大挑戰。

雖然美墨邊界尚未築起美國總統川普競選時承諾的邊境牆，但跨越美國南部邊境的移民數量急遽下降。畢竟美國先前揚言祭出懲罰性關稅，墨國政府只好增加警力部署防堵移民。

墨西哥外交部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）表示，昨天約有1,000人從瓜地馬拉跨越墨西哥南部邊境。

墨西哥國家移民局（National Migration Institute）表示，他們分別用兩個航班遣送219名移民返回宏都拉斯。

厄伯拉特表示，另外144人也搭乘巴士返回母國。

墨西哥國家移民局說：「那兩個航班是今年首批遣返移民的航班，我們預計近日會派出更多航班。」

墨西哥國家移民局昨天表示，已拘留402名移民，並且將他們送往提供食物、飲水和收容所的移民單位。若他們的法律身分問題無法獲得解決，他們將搭乘飛機或巴士返回母國。

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