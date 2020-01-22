蒲亭迅速推動憲政改革 俄反對陣營猝不及防

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以迅雷不及掩耳的速度推動一連串政治體制改革，令反對陣營措手不及，批評人士也不知所措。

休完新年長假後，蒲亭上週掀起一波政治風暴，提議全面修改俄羅斯憲法，不得民心的總理麥維德夫（Dmitry Medvedev）隨後率領內閣總辭。提議改革5天後，蒲亭就已向國會提出修正案。

克里姆林宮的批評人士一致對這項改革反感，但不知道該怎麼反擊，反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）僅說，蒲亭想把自己變成「萬年領導人」。

政治分析家、前克里姆林宮政治公關顧問巴夫洛斯基（Gleb Pavlovsky）向法新社表示：「包括納瓦尼在內，反對派都錯愕不已。」他又說，當局將試圖維持這種快節奏。

蒲亭推動的這波改革，將把一些權限轉移給國會，包括挑選總理的權力，並強化諮詢機構國務院（State Council）的角色，未來可能由蒲亭執掌。

外界時常流傳的揣測是，67歲蒲亭的第4任總統任期於2024年結束後，可以利用這個職位持續研擬國內與外交政策。

不過，目前還不清楚的是，新的制度將如何運作、以及蒲亭為什麼要在這時候提出，這讓反對派更難因應這項計畫。

前反對派國會議員古德柯夫（Gennady Gudkov）說：「這也許是我第一次不懂蒲亭的腦中邏輯。我就是無法理解為什麼急成這樣。」

自由派的亞博盧黨（Yabloko）等反對陣營之中，有些人說，他們準備提出其他修憲法案。俄羅斯目前的憲法是在1993年前總統葉爾欽（Boris Yeltsin）執政時通過。

包括納瓦尼等人似乎都不知所措。43歲的納瓦尼本週在自己的部落格說：「沒有人知道現在是什麼狀況。一切都晦暗不明。」

目前唯一清楚的是，改革程序正快速展開。由執政黨「團結俄羅斯黨」（United Russia Party）把持的下議院「國家院」（State Duma）國會議員已開始研究提案，提及將在幾週內通過修正案。

俄羅斯當局已承諾將對改革舉行公投，有些人提到投票可能在4月底前舉行。

批評人士說，克里姆林宮試圖在最短的時間內推動法案，是為了避免遭受批評，並避免可能出現的街頭抗議。

納瓦尼的盟友雅辛（Ilya Yashin）說，反對陣營想在2月29日舉行反改革大型集會，但屆時法案可能已在下議院通過關鍵二讀。