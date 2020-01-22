不只武漢肺炎！美國流感已造成6,600死

武漢肺炎疫情持續，美國也有流感疫情，根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）資料，這波自去年9月開始的流感疫情已經造成6,600人死亡。

中國官方今天舉行記者會通報新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情，截至21日晚上12時，中國共13省出現疫情，共確診440例。死亡累積9例。

同時間，美國流感疫情也仍在持續。

美國疾管局數據顯示，這波2019年9月29日開始的流感疫情，截至2020年1月11日，已有1,300萬人感染，12萬人因此住院，造成6,600人死亡，其中39人是幼童。

即便這波流感疫情感染人數已連兩週下降，但美國疾管局國內流感監測小組負責人布拉梅（Lynnette Brammer）說：「我們（的疫情）目前仍處於高峰。」

美國有線電視新聞網（CNN）指出，病毒幾乎仍在全美各州廣泛的存在，其中有32州的流感，處於高度活躍狀態。

儘管全美感染人數有下滑趨勢，但最新的資料顯示，A型流感病毒正在增加，布拉梅對此表示，美國可能面臨第二波的流感。

CNN指出，B型流感對幼童的影響大於成人，這次39名因流感喪生的幼童，有28人染上的就是B型流感。

美國疾管局表示，現在注射流感疫苗還不算太晚。

布拉梅說：「我絕對相信流感還會持續。」

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