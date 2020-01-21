達沃斯談話 川普支持降息刺激經濟

川普今晚在達沃斯論壇（Davos)中，發表了長達一個多小時的談話，內容大都聚焦在美國國內經濟，他表示：「美國正享受了他預言的『美國大復出』。」但他提到負利率，表示：「他可能會習慣。」表示他仍傾向降息刺激經濟。

川普表示，美國正處於世界前所未有的經濟繁榮之中。美國的夢想又回來了，它比以往任何時候都更好，沒有人比今天的美國中產階級更好。他說：「今天，我很自豪地宣布，美國正處於前所未有的經濟繁榮之中。」

據他說明，自他當選以來，美國已經獲得了1100萬個工作崗位，而平均失業率是有史以來美國總統任期中最低的。他說：「我們正在建立一種對每個人都有效的經濟。」而「一個國家的最高職責是對其本國公民。」「我們絕不允許激進的社會主義者破壞我們的經濟。」

他還指出，與大陸啟動的新貿易協定非常重要，並且即將開始，但在第二階段談判中，他不會改變關稅。他說：「我們與大陸的關係可能​​從未有過改善。我們經歷了一個艱難的時期。」他補充說：「我與大陸國家主席習近平的關係非常好。他是中國大陸，我是美國，但除此之外，我們彼此相愛。」

至於眾所矚目關於與歐盟之間貿易談判，他並未著墨太多，只表示希望與英國達成一項「巨大」貿易協議。

（中時電子報 趙永紝）

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