全球CEO看經濟前景 53％覺得沒信心

資誠（PwC）今天發布「全球企業領袖調查報告」，僅27%對未來1年營收成長「非常有信心」，創2009年以來新低，且高達53%對未來1年全球經濟前景抱持悲觀態度，比重創9年以來新高，看法偏向悲觀。

世界經濟論壇（WEF）今天在瑞士達沃斯登場，資誠聯合會計師事務所（PwC）於會中全球同步發布「第23屆全球企業領袖調查報告」。調查於2019年9月至10月，針對全球83個國家、1,581位企業領袖進行。

資誠表示，分析2008年以來的調查數據可發現，全球企業領袖對其企業未來1年營收成長的信心，與該年實際的全球經濟成長率存在極高相關性，為一重要指標。根據此次調查結果，全球企業領袖對自身企業未來1年營收看法不太樂觀，僅27%對營收成長「非常有信心」，低於去年的35%，更創下2009年以來新低。

觀察各區域表現，相較中國及印度，分別有高達45%及40%企業領袖對自身營收成長具有信心，美國、加拿大及英國，比重只有36%、27%及26%，日本甚至只有11%，各國之間存有巨大差異。

另一方面，對於全球未來1年景氣，有高達53%受訪企業領袖對前景感到悲觀，比前次調查大幅提升24個百分點；相對來說，只有22%企業領袖樂觀看未來1年全球經濟，較去年的42%大幅減少近半。

調查也顯示，全球各地區企業領袖一致認為未來1年全球經濟將持續走緩，其中，又以美國企業領袖看法最為保守，高達63%認為2020年全球經濟成長率將衰退，歐洲比重則為59%、中東為57%；亞太區則相對樂觀，僅48%的亞太區CEOs認為，今年全球經濟成長率會比去年衰退。

資誠所長周建宏表示，由於貿易緊張局勢未解，地緣政治不確定性上升，加上各國對如何因應氣候變遷仍未達成共識，導致全球企業領袖對經濟成長的信心下滑，隨這些挑戰的規模越來越大、形成速度也越來越快，全球企業應集思廣益，思考如何團結攜手應對這些挑戰。

（中央社）