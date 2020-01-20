IMF最新全球經濟2020成長預測：全球下修0.1個百分點 大陸逆勢調升

基於全球社會動盪、澳洲森林大火與加勒比海颶風的衝擊，國際貨幣基金(IMF)周一發布最新展望報告調降全球經濟成長預測，新估2019與2020年成長率將分達2.9％與3.3％，較上次預測調降0.1個百分點。而受惠於中美簽署第一階段貿易協議，中國大陸獲逆勢調升，今年成長率估達6.0％。

IMF發布最新《世界經濟展望報告》，2019年成長率估達2.9％，2020年回升至3.3％，2021年進一步走揚至3.4％，2019與2020年較上次10月報告調降0.1個百分點，2021年則調降0.2個百分點。2019年全球經濟成長率將創下2008年金融危機以來最低。

中國大陸則是少數獲調升的主要經濟體，2019年全年成長率估達6.1％，今年估達6.0％，較上次預測調升0.2個百分點，不過2021年將失守6％大關，降到5.8％。

IMF調降全球成長預測的主因是去年底多國的經濟數據偏疲，包括印度非金融業因信用緊縮導致整體內需轉弱。

IMF首席經濟學家葛賓娜(Gita Gopinath)指出，儘管在簽署首階自貿協議後中美貿易關係有回穩跡象，但全球整體經濟表現風險仍偏向下行，「目前仍沒有自滿的空間，全球各國仍需合作，推出有利經濟持續復甦的刺激政策。」

IMF表示，全球第一大經濟體美國在財政政策趨於中立與市場預期不會進一步貨幣寬鬆下，今明年成長率看降，將從2019年的2.3％，下滑到2020年的2.0％與2021年的1.7％。

歐元區在外部需求好轉的支撐下，經濟成長率可望止跌回升，從去年的1.2％，上揚至今年的1.3％與明年的1.4％，不過今年成長率仍較上次預測調降0.1個百分點。 英國今年成長率預估將持穩於1.4％，明年則回升至1.5％。

日本去年經濟成長率估達0.7％，今年估計下滑至0.7％，但較上次預測分別調升0.1與0.2個百分點，調升主因為日本政府針對調升消費稅採取有效的配套措施，以及資本支出比預期強勁。