日學者籲 視和牛受精卵與精子為智慧財產

日本農林水產省專家學者會議今天彙整建議指出，應建立法律制度，將和牛受精卵與精子這種「遺傳資源」視為智慧財產，避免被非法攜出海外；如果違法者情節重大，應科處刑罰。

日本放送協會（NHK）報導，這項建議認為，和牛品種改良是畜產相關人士的創造性活動，應新設規範來防止非法行為。

具體而言，對於使用或販售非法取得的和牛遺傳資源，可以禁止其行為；同時也應設置賠償標準，讓相關人士求償時能推算損害金額。

如果只有民事上措施，對防範非法攜出海外的效果有限，因此當情節重大時，也應科處刑罰。

和牛被期待能增加日本牛肉出口，但另一方面，2018年發生有人想非法將受精卵等攜往中國的事件後，畜產相關人士要求政府提出防制對策。

農林水產省接下來準備在今天開議的通常國會期間提出草案，並希望能順利通過。

進行和牛品種改良等工作的「家畜改良事業團」理事高橋勉說，以1991年的牛肉進口自由化作為契機，和牛持續進行品種改良；而這樣的工作經常需要費時10年以上，並花費大量金錢，「優秀的和牛生產，是日本畜產相關人士努力的成果」。

高橋說，一旦非法攜出和牛遺傳資源，其他人就可以輕鬆享受到日本畜產相關人士長期投資成果，讓業者蒙受重大損失；有必要嚴懲企圖攜出海外的人，期待包括刑罰在內的有效抑止對策。

日本產經新聞曾報導，國際上有針對保護新植物品種的國際條約，只要研發出新品種並進行登記，就能視為智慧財產，透過法律禁止種子非法出口。

不過，雖然兩國間可透過協商針對和牛等家畜出口進行限制，但目前卻沒有可以直接禁止出口受精卵等的法律。（中央社）

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