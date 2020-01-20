第26屆美國演員工會獎 主要得獎名單

美國演員工會獎（SAG）頒獎典禮今天在加州洛杉磯舉行，是下個月9日登場的奧斯卡金像獎的重要指標，以下為主要得獎名單。

●電影類：

－最佳卡司獎：「寄生上流」（Parasite）

－最佳男主角獎：瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），「小丑」（Joker）

－最佳女主角獎：芮妮齊薇格（Renee Zellweger），「茱蒂」（Judy）

－最佳男配角獎：布萊德彼特（Brad Pitt），「從前，有個好萊塢」（Once Upon a Time… in Hollywood）

－最佳女配角獎：蘿拉鄧（Laura Dern），「婚姻故事」（Marriage Story）

－最佳特技演出：「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers: Endgame）

●電視類：

－劇情類最佳卡司獎：「王冠」（The Crown）

－喜劇類最佳卡司獎：「了不起的麥瑟爾夫人」（The Marvelous Mrs Maisel）

－劇情類最佳男主角獎：彼得汀克萊傑（Peter Dinklage），「冰與火之歌：權力遊戲」（Game of Thrones）

－劇情類最佳女主角獎：珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston），「晨間直播秀」（The Morning Show）

－喜劇類最佳男主角獎：東尼謝拉柏（Tony Shalhoub），「了不起的麥瑟爾夫人」

－喜劇類最佳女主角獎：菲比華勒-布瑞吉（Phoebe Waller-Bridge）／「倫敦生活」（Fleabag）

－電視電影或迷你影集類最佳男主角獎：山姆洛克威爾（Sam Rockwell），「佛西／薇登」（Fosse/Verdon）

－電視電影或迷你影集類最佳女主角獎：蜜雪兒威廉絲（Michelle Williams），「佛西／薇登」

－終身成就獎：勞勃狄尼洛（Robert De Niro）。