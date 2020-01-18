巴菲特滿手現金 華爾街：可考慮買聯邦快遞

股神巴菲特掌舵的柏克夏海瑟威公司滿手現金，癥結在於遲遲找不到合適的收購標的。近來華爾街建議巴老收購物流巨頭聯邦快遞（FedEx），理由是它股價便宜，而且符合巴菲特只物色「大象級」公司的原則。

華爾街之所以關注柏克夏海瑟威的投資計劃有三大原因。第一，柏克夏旗下的投資事業繁多，橫跨保險、製造、物流業等等，似乎無所不包。

第二，柏克夏坐擁現金儲備超過1,250億美元，因此企業無論規模大小，都可以是柏克夏的收購目標。第三，掌門人巴菲特曾言明，他在找尋「大象級」的獵物，是柏克夏熱中收購的標的。

巴菲特偏好簡單易懂、經營完善而且有「護城河」（moat）的企業，亦即有抵禦外來競爭的實力。巴菲特憑藉這幾項準則，將製造、零售、必需消費品、營造、保險、公用事業等諸多產業收編到麾下。

柏克夏另擁有運輸和物流資產，包括柏靈頓北方聖塔菲鐵路（Burlington Northern Santa Fe）、拖車租賃公司Xtra，若此資產組合添加聯邦快遞這支生力軍，可享有規模經濟（economies of scale）的好處。而聯邦快遞若有巴菲特的龐大現金作後盾，能抵抗當前面臨的營運逆風，無須掛慮短期獲利。

巴菲特的柏克夏海瑟威，是少數幾家能直接開支票給聯邦快遞的財團，這意味一旦FedEx果真納入柏克夏旗下，不會有利息支出的負擔。

聯邦快遞現今股價便宜，是另一個可望吸引巴菲特收購的要素，照其2020年預估獲利計算，FedEx的本益比13.3倍。他在致股東的年度公開信抱怨過，最怕長期前景看好的企業股價「恨天高」。