研發新抗生素 美藥廠興趣缺

儘管抗藥性極強的超級細菌（superbug）威脅日益升高，但各大藥廠對於研發新抗生素卻興趣缺缺，主因在於投資報酬率太低與醫生偏好開立較便宜的舊款抗生素，而高昂的研發費用甚至導致部分藥廠宣告倒閉。

去年12月，美國最大抗生素製造商之一Melinta Therapeutics聲請破產，理由是銷售成長放緩與研發成本過高。

另一家藥廠Achaogen才在2018年推出新型抗生素，專門治療棘手的泌尿道感染問題，不料去年4月同樣宣告倒閉。其他抗生素製造商亦紛紛示警，他們的資金在2020年底前恐將耗盡，屆時將難逃破產命運。

研發抗生素的成本極高，但投資報酬率卻偏低，促使許多藥廠不得不重新思考是否繼續研發下去。以Achaogen旗下抗生素Zemdri為例，這間破產公司以1,600萬美元出售該藥物，遠不如當初研發經費約3億美元。

美國私募股權公司Frazier Healthcare Partners合夥人海洛（Patrick Heron）表示，一款新抗生素鼎盛時期每年至少得賺進3億美元，才能稱得上是商業成功。該公司投資數家抗生素製造商。

藥廠過去研發抗生素一旦成功，動輒帶來數十億美元營收，但如今報酬大不如前。主因在於醫生如今對於抗生素使用更為謹慎，擔心過度濫用會導致抗藥性問題，且病患服用時間僅約一至兩周而已。

另一個原因是，醫院通常選擇低價舊款抗生素治療病人，畢竟保險公司支付給院方的治療費用是固定的。雖然新抗生素比起治療癌症或心臟病藥物便宜、每個療程約數千美元，但價格與舊款抗生素每劑僅需數美元仍無法相比。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）報告顯示，超級細菌每年在美國奪走超過3.5萬人性命，並導致280萬人生病。