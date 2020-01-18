特斯拉改用百度地圖 陸車友歡呼

近期業務、股價春風得意的全球電動車巨頭特斯拉（Tesla），正加緊在中國大陸市場衝刺。日前特斯拉中國宣布，將其電動車上的地圖導航軟體服務商，由合作數年、背後大股東是騰訊的四圖維新，更換為百度地圖。對特斯拉此舉，大陸車友多給予肯定。

綜合陸媒報導，對於汽車地圖導航軟體，被稱為大陸互聯網「BAT」三巨頭的百度、阿里巴巴、騰訊早有涉入。除了百度透過旗下研發推出百度地圖，阿里巴巴選擇重金投資高德地圖，騰訊則是投資四圖維新，持有其9.75％股份，成為四圖維新第二大股東，雙方並在地圖資料、車聯網、智慧城市等多領域展開合作。

特斯拉於2014年進入大陸市場後，即選擇與四圖維新合作，騰訊在2017年也透過投資持有特斯拉5％股份。不過，特斯拉與百度地圖的官方微博17日同時拋出重磅消息：特斯拉地圖資料服務商更換為百度地圖，雙方將聯手全面升級特斯拉車主的出行體驗。

對於特斯拉琵琶別抱，四維圖新稍後表示，此次特斯拉中國的地圖切換，只涉及線上層面，其車機端地圖包全系仍然全部來自四維圖新資料，公司為特斯拉產品和服務的提供不受任何影響，「我們還是好夥伴」。

報導指出，做為百度推動無人駕駛計畫的重要一環，百度地圖在2019年9月發布「百雀靈計畫」，上線了地圖語音定制功能。目前百度地圖已是大陸最受歡迎的導航地圖軟體之一，日均位置服務請求已經達到1,200億次，日均軌跡里程20億公里。

對於百度地圖與特斯拉的聯手，報導稱，雙方已達成戰略合作，百度地圖將為特斯拉提供大陸境內的地圖資料服務，而且百度地圖將首發SVG API，支持底圖、路況的向量輸出，同時還提供POI檢索、OpenLR即時路況等，提升智慧汽車在檢索目的地、即時路況查詢、導航等場景的體驗。