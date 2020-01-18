翻盤？孟晚舟案最新文件透露 未對匯豐詐欺

工商時報 李書良
華為副董事長孟晚舟。圖/美聯社

孟晚舟再出庭 20日展開首階段聆訊

中國通訊巨頭華為副董事長兼財務長孟晚舟再次在加拿大出庭，法庭安排在20日周一，展開是否引渡孟晚舟到美國的首階段聆訊。

香港信報18日援引外媒報導指出，今年的庭審將分別安排在1月至11月之間，分為4次進行。涉及孟晚舟控罪的三個方面，分別為是否雙重犯罪、加方逮捕程序問題，以及美方指控罪名的問題。

翻盤？孟晚舟案最新文件透露 未對匯豐詐欺

大陸電信巨擘華為財務長孟晚舟引渡案即將於20日開庭。雖然美方指控孟晚舟因違反伊朗制裁案，且華為隱瞞在伊朗的商業活動而誤導匯豐銀行，故再添對銀行詐欺罪名；但根據《南華早報》取得的一份文件顯示，匯豐銀行數年之前，早已知道華為與伊朗之間的商業關係，意味事實上孟晚舟並未對匯豐詐欺。

據《南華早報》17日報導指出，根據匯豐員工與華為員工之間在2010年至2012年間往來相關文件顯示，匯豐早在2010年便知道香港星通技術司（Skycom Tech）與華為之間的聯繫。先前加國檢方指控華為利用星通技術公司與伊朗交易，而孟晚舟直接參與其中。這份文件的存在，讓先前針對孟晚舟涉嫌誤導匯豐銀行的指控出現質疑。

根據報導，其中一份在2010年4月27日的文件中，一名匯豐銀行員工與華為員工討論星通778美元的支付款項；而在另一份日期標記2011年10月20日的文件中指出，華為與匯豐討論更改星通帳戶簽字相關細節。不過相關文件的個資與聯繫方式被黑條遮蔽，該報無法單獨辨別所有文件的真偽。

報導指出，這些文檔未提及任何關於孟晚舟向滙豐銀行所提供的「虛假消息」，並且孟晚舟律師的申辯內容基本一致，即「孟晚舟向滙豐銀行所作的陳述，不會引起誤導且該行瞭解星通在伊朗的業務及其性質」。

據路透社報導，孟晚舟的律師團隊去年11月辯稱，加拿大官員開始受理引渡案時，加拿大並沒有對伊朗實施制裁，而依加拿大引渡法，必須符合「雙重犯罪」要素，也就是不僅在尋求引渡的國家屬犯罪，同時在加拿大也要構成違法，故孟晚舟受美方指控違反伊朗制裁的行為，在加拿大並未違法，不能引渡。

但根據加國法院10日公布的文件顯示，聯邦檢察官表示在加拿大法律之下，孟晚舟的行為形同詐欺，她被控多次對一家銀行不實陳述，以取得金融服務，加拿大法院不必考量美國方面的制裁法律。

文章來源：HSBC aware of Huawei’s ties with Iran unit before arrest of founder’s daughter, documents show

（中時電子報 馮英志）

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