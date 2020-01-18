總統專機賣不掉 墨西哥打算當作樂透彩頭獎

墨西哥現任總統羅培茲·歐布拉多(Andres Manuel Lopez Obrador)自從2018年上任以來，積極打擊前任總統恩里克·潘尼亞·尼托(Enrique Pena Nieto)的貪腐奢華形象，去年已經拍賣掉許多政府的公務車、專機、直升機。

歐布拉多上任時就宣布，往後出國一律搭乘一般客機，隨即開始拍賣總統專機。這架波音787夢幻客機，是前總統尼托2012年購買的，機上只有80個頭等艙座位，還有一間總統套房和寬敞的衛浴間。

但是，去年一整年都乏人問津，直到最近才有買家開價1億2500萬美金。然而，這架飛機的底價是1億3000萬美金，無法成交。歐布拉多解釋:「這是聯合國鑑價過的金額，不能再低了。」

墨西哥政府想了很多其他方案，例如：推銷給國際財團、當作包機出租、跟先進國家交換新的醫療器材…但實際上都不可行。

歐布拉多突發奇想，乾脆當作全國樂透彩的頭獎，每張彩券500披索(折合26.70美金)，預計可以賣出600萬張，收入1億6000萬美金，頭獎就是這架飛機。他說:「全民來決定飛機的去向，最民主。」

這架飛機目前停在美國加州拍賣，預計近期就會飛回墨西哥。

（中時電子報 翁士博）