蘋果股價漲不停 華爾街看多聲中有憂慮

蘋果公司股價有如脫韁野馬，一年來翻倍，市值直逼1.4兆美元。眼見蘋果股價漲不停，華爾街法人紛紛調高目標價，但有分析師警告，外界對5G題材期待過深，可能害了蘋果。

去年初，蘋果公司（Apple）以中國經濟降溫、iPhone買氣欠佳為由下修財測，股價曾單日暴跌10%，下探142美元。隨著服務事業蓬勃發展，蘋果對iPhone依賴減輕，重拾信心的投資人逐漸歸隊，促使蘋果股價去年飆漲86%，創2009年以來最佳表現。

今天蘋果股價上漲1.1%，收在318.73美元，再創歷史新高。

摩根士丹利（Morgan Stanley）在最新投資報告中，將蘋果股票目標價從296美元調升至368美元。報告指出，在智慧型手機定價改變、技術升級腳步放慢的情況下，如今iPhone用戶將近4年才會換機。

但摩根士丹利分析師休伯蒂（Katy Huberty）認為，電池續航力拉長、5G行動通訊技術支援擴增實境（AR）等新功能、舊機換購新機可享優惠，意味換機循環不會再拉長，甚至可能開始縮短。

過去一年，蘋果股價飆漲逾104%，今年漲幅也已超過8%，摩根士丹利仍看好蘋果股價表現，除了用戶換機週期可望縮短，蘋果服務與穿戴式裝置事業壯大，占營收與獲利比例分別達27%、36%也是重要因素。

無獨有偶，野村極訊（Nomura Instinet）分析師科瓦爾（Jeffrey Kvaal）也將蘋果股票目標價從225美元調高到280美元，認為iPhone需求旺盛、訂單數據顯示iPhone 11換機潮將延續到今年。

但他對「5G超級換機循環」題材看法略顯保守。報告以3G轉換到4G期間iPhone換機比率降低、每支5G手機物料成本預估提高40至80美元為由警告，外界對iPhone12期待過深恐怕會害了蘋果。

隨著股價飆漲，蘋果股票本益比水漲船高，意味蘋果股價與獲利相比愈來愈貴。去年初蘋果股票本益比僅13倍，如今逼近27倍。

伯恩斯坦公司（Bernstein）分析師沙柯納吉（Toni Sacconaghi）上週在報告中寫道，蘋果股票本益比已達10年來最高水準，風險與報酬均衡，股價後續上漲空間將受限。

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