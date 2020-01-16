川普簽美中貿議協議後 嘲諷這些大老板

川普在周三與大陸簽署初步貿易協議時，志得意滿之餘，大力嘲弄了美國一些最有影響力的老闆們。

川普向eBay臨時CEO斯科特·申克爾（Scott Schenkel）抱怨說，他所簽名的物品正在拍賣現場出售。他說：「我簽署了東西，第二天晚上，我在eBay上看到了它們。」 他舉了一個例子，有人要他簽名一雙運動鞋，然後在網站上以5,000美元的價格出售。他說：「這種事，有時候是由參議員和眾議員幹的。」

川普還嘲諷了周一剛上任波音公司CEO戴維·卡爾霍恩（David Calhoun）所要面對的737 Max困境。他說：「這不是你的錯，你才剛到不是嗎？」

川普還要求去年剛創下營收與利潤新紀錄的摩根大通借他一筆信用貸款。他對該銀行資產和財富管理部門的主管瑪麗·埃爾多斯（Mary Erdoes）說：「你們至少會說：『謝謝你，總統先生吧？』」 。

當川普遇到新聞集團 (News Corp) 執行長羅伯特·湯普森（Robert Thompson）時，川普讚揚了這個媒體巨頭的創辦人魯柏·梅鐸（Rupert Murdoch）：「他是偉大的，不過嘛….他將21世紀福斯以710億美元賣給了迪士尼？」然後不改嘴賤毛病的川普又暗示，迪士尼CEO鮑勃·伊格（Bob Iger）是他的長期好友。但「他賣掉了所有他不想要的東西。還把它賣給了一個不太喜歡川普的團體，這是唯一的問題。」

文章來源：Business Insider

（中時電子報 趙永紝）