參院彈劾審理展開 川普：應會迅速進行

美國總統川普今天預測，聯邦參議院針對他的彈劾審理不會花太多時間；他再次駁斥有關他濫權的指控是「一場騙局」。

具有歷史意義的彈劾審理今天正式展開，將主持這項審理的美國最高法院首席法官羅伯茲（John Roberts）先進行宣誓儀式，接著由議員宣誓成為陪審員。

川普在白宮橢圓形辦公室告訴記者：「我想，審理應會進行得非常迅速。」

他說：「那是徹頭徹尾的黨派偏見。是一場騙局。每個人都知道那完全是一場騙局。」

美參院彈劾川普正式展開 議員宣誓公正審判

具有歷史意義的總統川普彈劾審理今天正式展開，美國聯邦參議院議員進行宣誓擔任陪審員。

將主持這項審理的美國最高法院首席法官羅伯茲（John Roberts）先進行宣誓儀式，接著由議員宣誓成為陪審員。

羅伯茲說：「你願意隆重立誓，在所有有關美國總統川普的彈劾審理情事中，你會根據憲法及法律公正審判？上帝保佑你。」

接著參議員回答「我願意」，並且簽名確認誓言。

參院100名議員中有99人一個接著一個簽下同意書。共和黨議員殷荷菲（Jim Inhofe）的辦公室指出，他在家鄉奧克拉荷馬州陪伴一名接受醫療的家庭成員，但今天稍後會簽名。