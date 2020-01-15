歷經波折 中美正式簽首階段貿易協議

中美於美東時間15日13：05(台北時間16日凌晨2:05)在白宮東廳（East Room）舉行首階段貿易協議儀式，在200位美中兩方人員見證下，美國總統川普與中國國務院副總理劉鶴正式簽署中美首階段貿易協議。

本次協議主要內容為，中方將在未來兩年採購超過2,000億美元的美國產品，其中包括750～800億美元飛機、汽車等製造業產品、500億美元能源產品、400億美元農產品，及350～400億美元的服務業，同時中方將開放金融市場，停止強迫美方向中方轉讓技術。另外還涉及貨幣操縱。

不過劉鶴在致詞時僅提及中方在未來兩年內將買400億美元農產品，但「若在市場需求旺盛時會買更多。」

川普開場致詞時表示，此次簽署合約，對雙方來說是一個里程碑，是美中雙方從來沒有走過的，希望帶領雙方走向公平對等的未來，糾正過去，實現經濟正義，讓美國工人及農民都受益。他說，這協議也對中國非常好，也對全世界很好。

川普透露，中美雙方很快就要實行第二階段貿易談判，「我覺得一定要保留關稅，才能進入第二階段討論。」他稱，雙方經貿協議會在第二階段完成，「不期待有第三階段」。

川普還透露，他將在不久的將來訪問中國。他也感謝中國國家主席習近平，感謝他在複雜的雙邊關係下與美國談成這協議，並宣稱習近平是他很好的朋友。

彭斯表示，簽署首階段貿易協議對中國和美國非常好，談及保護智財權、貨幣操縱、強制技術轉讓等作法，還有中國將採購400到500億美元的美國農產品，讓美國獲得繁榮。他說，此協議標誌著世界上兩個最大經濟體新的篇章，也希望從今天開始，此協議能為全球帶來更好的未來。