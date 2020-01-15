澳洲野火害梅鐸父子反目

澳洲野火燒出梅鐸父子嫌隙？澳洲傳媒大亨梅鐸的次子詹姆斯‧梅鐸（James Murdoch），公開批評老爸傳媒帝國有關澳洲野火浩劫的報導，對氣候變遷的危害避重就輕，否定全球暖化帶來的衝擊。

詹姆斯與妻子凱薩琳聯袂發表聲明表達深切不滿，指責梅鐸旗下新聞集團（News Corp），包括福斯新聞（Fox News），在報導澳洲野火時，「一再否認」全球暖化是背後成因的事實。

詹姆斯罕見對父親的媒體帝國開砲，凸顯出梅鐸家族內部關係緊張暗潮洶湧。事實上在過去一年，詹姆斯已逐步淡出家族事業，與家族的保守政治立場漸行漸遠，不只一次公開宣揚他支持環保和民主改革。

梅鐸長子拉克蘭（Lachlan Murdoch），目前擔任新聞集團董事長兼福斯公司執行長。而次子詹姆斯卸下21世紀福斯執行長單飛後，追求自己喜好的科技事業。

詹姆斯夫婦發言人向美國新聞網站《每日野獸報》（Daily Beast）表示：「凱薩琳和詹姆斯的氣候觀點很明確，他們對新聞集團與福斯的氣候相關報導深感沮喪，也是人盡皆知。夫婦倆尤其對澳洲媒體持續否認暖化感到失望，更何況事實擺在眼前。」

梅鐸新聞集團掌控大部分澳洲媒體，針對延燒數月的野火災情，梅鐸旗下澳媒的報導帶風向，暗指此次野火沒有以往嚴重，而且是人為縱火所致，與氣候變遷無關，結果招致輿論批評。

就連福斯新聞的評論員和主持人，也把澳洲野火歸咎於人為縱火。

因處理野火危機不力而灰頭土臉的澳洲總理莫瑞森，亦刻意淡化野火慘劇與氣候變遷的關聯。莫瑞森在上次大選，獲梅鐸旗下澳媒相挺。

詹姆斯雖脫離家族事業，仍具新聞集團董事身份，這並非他第一次批評父親公司。去年9月他接受《紐約客》專訪，直言自己與福斯意見不合，同月妻子凱薩琳也對《紐約時報》暢談夫妻倆的氣候主張。