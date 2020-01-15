中美二階段協議 減更多關稅

中美在美東時間15日簽訂首階段貿易協議，涵蓋美國對中國強迫美企轉讓技術和竊取智慧財產權、強制技術移轉的憂慮，中國大陸已同意，以制訂法律兌現承諾。兩國還將在第二階段協議中，進一步削減現有關稅，包括中國對美國加徵的關稅。

另根據協議，中國將大量採購美國產品，在簽署協議的兩年內增購2千億美元規模美國商品。至於採購內容，包括美製商品750億-800億美元、能源產品500億美元、農產品400億美元及服務350億-400億美元服務。

根據稍早美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）指出，這會讓美國這兩年對中國出口接近成長100％。

此外，中國同意不強迫公司轉讓技術，並承諾懲罰竊取商業機密中資企業，停止指引中國公司通過收購來獲取精巧的外國技術，包括中止中國國企，進行會損害美國利益的收購。

依據行程，美東時間15日上午11時30分（台北時間16日0時30分），美國總統川普與中國貿易談判代表、國務院副總理劉鶴在白宮簽署這份長達86頁的貿易協議。

美國財長穆努欽（Steven Mnuchin）稍早公開表示，中美達成第二階段協議前，維持對中國商品的關稅，15日他在接受CNBC訪問時再次提到削減關稅的問題，他表示，兩國會在預期的第二階段協議中，進一步削減現有關稅，且可能分拆為2A、2B、2C等多個階段，他也表示，將處理美國關注多時的科技、資安以及金融等服務領域議題。

面對外界質疑中國履約程度，穆努欽強調，首階段貿易協議文件完整呈現爭議解決過程，包括中國避免操縱人民幣匯率的承諾等，這些協議內容是完全可執行的。而首階段協議中除增購大量農產品外，也很大程度解決美國對中國竊取智財權、強迫技術移轉等事件的擔憂，中國已經同意制訂法律、對美企承諾，改善此問題。

他表示，很多技術議題已經在首階段協議進行處理，第二階段將會來解決金融等服務領域，以及資訊網路安全等科技問題。不過，華為並非中美談判中的一部分，會以國安事件單獨處理華為准入美國市場等問題。

川普政府至少邀請200人參與儀式，中方除劉鶴，還包括商務部長鐘山、中國人民銀行行長易綱、國家發改委副主任寧喆、財政部副部長廖岷、外交部副部長鄭澤光等，美方除川普、貿易代表萊海澤、財長穆努欽、商務部長羅斯等人之外，還有川普女婿兼顧問庫什納及來自受貿易戰衝擊各州的國會議員出席。

中美喘口氣 下次交手闖深水區

歷經13輪高層貿易談判，中美終於端出成果，不過科技競賽如影隨形，加上後續將觸及大陸結構性改革問題，G2第二階段談判，已提前進入涉及國安及意識形態戰爭的深水區。

隨著雙方簽署首階段貿易協議，第二階段談判隨之而來，到目前為止，美國仍緊咬削減關稅與華為議題以為籌碼，也提出包括解決部分科技及網安等新議題。如在中美披露協議前夕，美財長穆努欽表示，華為不是中美交易的棋子，華為在美國市場的准入問題，將作為國家安全問題單獨處理，此一談話彷彿為中美關係進展敲響警鐘。

當前美國仍是科技霸主，但5G、AI等新科技領域中，中國明顯加快了腳步逐漸逼近美國。

故對美國而言，同樣選擇讓步貿易領域上的部分關稅措施，但反而寧願在得罪業者的風險下，選擇增強對華為的限制力度，並頒布新規對多項中國高科技技術領域進行出口限制。

之於中國大陸，削減關稅尚可以匯率及採購因應美方，但華為案，被歐美視為國安問題，卻是大陸高科技產業發展藍圖之核心，儘管美國在全球採取圍堵動作，過去北京從未在此有所讓步。

過去18個月，中美多次談和又多次破局，中國大陸為了遏止下滑的經濟趨勢加足馬力，川普政府也因顧及選票，讓彼此都有緩戰的理由，藉由第一階段協議之簽成，兩方都有機會喘口氣。但可想而知，第二階段必定是場持久戰，且兩強至今未必對此有通盤想法。中美如何在勇闖深水區後，就牽動各方敏感神經的議題上對話甚至談判？可說談判難度遽增，但無法想像路程終點。