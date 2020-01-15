美擬擴大對華為供貨限制

外電再次傳出，美國將在數周內通過新規，將出口華為的技術含量紅線從25％壓低至10％，且限制商品範圍擴大至非敏感性晶片和非科技性產品，相關規定可能在幾周內發布。在中美簽署首階段貿易協議後，美方醞釀的科技戰恐讓兩國關係處於緊張狀態。

華爾街日報指出，川普政府的當務之急是加強對中國通信設備巨頭華為的限制，白宮和美國國會認為，華為對國家安全構成威脅。消息人士指出，美國商務部最近向美國行政管理及預算局（OMB）提交新的監管規定，這些規定將在很大程度上消除漏洞，即美國公司利用這個漏洞通過海外分支機構向華為出售產品。針對美國可能實施的限制，華為發言人尚未回復。

此外根據路透引述消息指出，此一行政流程代表公眾沒有機會在規定生效前給予建議。此前美國科技企業、半導體協會（SIA）都向美國商務部喊話，希望為美企預留與華為的經商空間。

據指出，如果美國其他政府部門同意，新規定可望在近幾周內發布。

未來，出口給華為的產品所含有的美國技術不得高於10％，且出口限制範圍將擴大非敏感晶片、非科技產品，規定料加大限制他國企業出口零件給予華為。

稍早規定中，企業出口給華為的產品若含美技術達到25％以上，都需要經過美國許可，而在美國許多科技企業的遊說下，美國放寬空間，讓美企向華為出口非敏感零件等。

此次規定如同走回頭路，美國企業也擔憂，此舉會加速華為放棄美企轉找他國供應商。

路透並指出，如台積電7奈米以下製程美國技術含量低於10％，便不受美國新規影響，但台積電14奈米以上美國技術含量逾15％，在新規則就會受限。而近期也有許多陸媒披露，華為海思已經將14奈米訂單從台積電轉單至大陸當地的中芯國際。

值得注意的是，據世界經濟論壇官網顯示，華為創辦人兼CEO任正非將出席此次論壇並在21日進行演講，可能會與美國總統川普在達沃斯碰面。