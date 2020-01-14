美送陸大禮 匯率操縱國除名

美國財政部選在中美簽署首階段貿易協議前夕公布匯率報告，將中國移出「匯率操縱國」名單。美方表示，中方做出「可強制執行的承諾」，將避免競爭性貶值，不會將匯率用於競爭性目的，也表態將讓匯市干預更透明，激勵人民幣大漲，在岸人民幣匯價14日站穩6.88元價位，創逾五個月新高。

美國財政部每半年會向國會遞交宏觀經濟與外匯政策報告，以評估美國主要貿易夥伴的政策。這份最新的匯率報告原應在2019年下半年公布，但受中美貿易衝突擴大而推遲。昨日報告中，中國被移出「匯率操縱國」，但與德國、愛爾蘭、義大利、日本、韓國、馬來西亞、新加坡、瑞士與越南等國列為觀察名單，台灣並未入列，安全過關。

針對美方將中國從「匯率操縱國」名單除名，中國外交部發言人耿爽14日對此回應，中國已多次重申不會搞競爭性的貨幣貶值，沒有、也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端等外部擾動。

2019年8月5日人民幣兌美元匯價「破7」，創下11年以來低點，美國同日宣布將中國列為匯率操縱國，中美貨幣戰似有點燃之勢。之後人民幣持續震盪，直到2019年12月13日，中美同步宣布貿易協議達成共識，人民幣匯價自此回升。

美東時間15日，中美就要為在談判桌上長達18個月的交手拿出成績單，而美國公布報告的時間點恰在簽署首階段貿易協議前夕，讓市場樂觀以待。除人民幣中間價14日勁揚309個基點，報6.8954元，升至近五個半月高點，在岸價、離岸價盤中一度衝上6.86元觸及逾半年高點，隨著午後部分獲利了結賣壓出籠，升幅收窄，在岸價終場收升88個基點，連四漲收報6.8854元，同創五個半月新高。

人民幣2020年以來漲勢愈加凌厲，在岸人民幣匯價累計漲幅已達1.17％。但也有分析師指出，人民幣這波快速強彈，短線利多恐將出盡。加上中美即將簽署的協議中，美方要求中國購買大量商品，勢必對結售匯形成新的壓力，人民幣續升動力可能不足。