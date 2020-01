蘇格蘭二次獨立公投請求 強生正式回絕

英國首相強生今天致函蘇格蘭首席大臣施特金(Nicola Sturgeon),正式拒絕蘇格蘭舉行第二次獨立公投的請求。

施特金之前一直喊話要重啟蘇格蘭第二次獨立公投(簡稱indyref2)。在去年底的下議院大選後,施特金所屬、主張公投的蘇格蘭民族黨(SNP)大有斬獲,成長13席來到48席,顯示蘇格蘭的獨立呼聲越來越高。

蘇格蘭2014年9月曾舉行公投,結果有55%選民反對獨立。根據現行憲法慣例,蘇格蘭二度公投必須獲英國政府同意。施特金去年底正式提出請求,要求英國政府把權力交給蘇格蘭議會,讓蘇格蘭能合法舉行公投。

不過,強生(Boris Johnson)今天在推特發布給施特金的信函內容,顯示英國政府已經正式回絕蘇格蘭舉行第二次獨立公投的請求。

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect.

Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/JjQp3X2J2n

— Boris Johnson (@BorisJohnson) 2020年1月14日