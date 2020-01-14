蘇格蘭二次獨立公投請求 強生正式回絕

英國首相強生今天致函蘇格蘭首席大臣施特金（Nicola Sturgeon），正式拒絕蘇格蘭舉行第二次獨立公投的請求。

施特金之前一直喊話要重啟蘇格蘭第二次獨立公投（簡稱indyref2）。在去年底的下議院大選後，施特金所屬、主張公投的蘇格蘭民族黨（SNP）大有斬獲，成長13席來到48席，顯示蘇格蘭的獨立呼聲越來越高。

蘇格蘭2014年9月曾舉行公投，結果有55%選民反對獨立。根據現行憲法慣例，蘇格蘭二度公投必須獲英國政府同意。施特金去年底正式提出請求，要求英國政府把權力交給蘇格蘭議會，讓蘇格蘭能合法舉行公投。

不過，強生（Boris Johnson）今天在推特發布給施特金的信函內容，顯示英國政府已經正式回絕蘇格蘭舉行第二次獨立公投的請求。

Today I have written to Nicola Sturgeon. The Scottish people voted decisively to keep our United Kingdom together, a result which both the Scottish and UK Governments committed to respect. Let's make 2020 a year of growth and opportunity for the whole of the UK 🇬🇧 pic.twitter.com/JjQp3X2J2n — Boris Johnson (@BorisJohnson) 2020年1月14日

強生在信中指出，他已經仔細思考過施特金的主張。然而，不論施特金或她的前任蘇格蘭首席大臣都曾經承諾，2014年的獨立公投是「一世代一次」的公投，蘇格蘭人民已經投票決定要與聯合王國團結在一起，蘇格蘭與英國政府都允諾要尊重這個結果。

強生表示：「英國政府會持續堅持蘇格蘭人民的民主決定，以及妳對她們做出的承諾。因此，我無法同意任何可能導致獨立公投的權力移交。」

他表示，再一次獨立公投將會讓蘇格蘭繼續過去10年來的政治停滯，會讓蘇格蘭的學校、醫院與工作，因為陷入要與英國分隔的宣傳戰而落於人後。

施特金隨後在推特發表回應指出，「保守黨害怕讓蘇格蘭有選擇的權利」。

她表示，她對強生今天的回應並不意外，「事實上我們預期如此」，但依舊令人難以接受。她表示蘇格蘭政府將於本月稍晚做出回應，並決定下一步動作。

My full response to UK government letter. #indyref2020 pic.twitter.com/UvAFrDJF1n — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 2020年1月14日

（中央社）