星戰元老怒刪帳號 批臉書不查核政治廣告

電影「星際大戰」（Star Wars）中以飾演路克天行者（Luke Skywalker）走紅的男星馬克漢米爾，因不滿社群網站龍頭臉書拒絕要求政治廣告內容誠實無欺，而刪除自己臉書帳號。

法新社報導，馬克漢米爾（Mark Hamill）昨天在另一個社群媒體平台推特發文表示：「非常失望臉書（Facebook）創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）重視獲利勝過事實，我決定移除自己臉書帳號。」

「我知道全世界大部分人會說『誰在乎啊』，但我晚上會睡得比較安穩。」他並在文末寫上主題標籤「#愛國勝過獲利」（#PatriotismOverProfits）。

馬克漢米爾的貼文引來廣大網友留言，許多人大讚他利用明星光環做出有關政治誠信的聲明。

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I’ve decided to delete my @Facebook account. I know this is a big “Who Cares?” for the world at large, but I’ll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6 — Mark Hamill (@HamillHimself) 2020年1月12日

有粉絲留言寫道：「臉書，注意了，飾演路克天行者的人離你而去了。比這糟糕的大概只有耶誕老人叫你滾邊吧。也許是時候重新思考一些事情了。」

不過，也有網友質疑是否該由臉書扛起審查政治人物或政治廣告的責任，並建議說，與其審查，不如在明顯不實的資訊放上備註標記。

一名推特用戶回覆馬克漢米爾貼文說：「放棄臉書無法解決問題。到處都是假新聞，下一步呢？放棄網路嗎？」

臉書已和其他社群媒體合力打擊假消息，趕在明年11月美國總統大選前，展開偵錯行動，嚴禁假訊息和不實廣告，尤其針對即將展開的人口普查，除更新了臉書在美國區的廣告規範，更拉高警報，說將刪除任何企圖操控選民，或者對「何時、去哪裡」投票給出錯誤訊息的發文。

臉書9日表示，對臉書平台的政治廣告爭議並非裝聾，在堅持不做事實審查、持續提供微目標定位工具的原則下，將增加廣告主透明度、讓用戶有更多自主權選擇看不看。

面對外界批評臉書不干涉政治人物誤導性言論，臉書表示，將不會允許政治人物發布有關人口普查的錯誤資訊，類似臉書禁止「干預選民」的政策。

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