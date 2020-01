星戰元老怒刪帳號 批臉書不查核政治廣告

電影「星際大戰」(Star Wars)中以飾演路克天行者(Luke Skywalker)走紅的男星馬克漢米爾,因不滿社群網站龍頭臉書拒絕要求政治廣告內容誠實無欺,而刪除自己臉書帳號。

法新社報導,馬克漢米爾(Mark Hamill)昨天在另一個社群媒體平台推特發文表示:「非常失望臉書(Facebook)創辦人祖克柏(Mark Zuckerberg)重視獲利勝過事實,我決定移除自己臉書帳號。」

「我知道全世界大部分人會說『誰在乎啊』,但我晚上會睡得比較安穩。」他並在文末寫上主題標籤「#愛國勝過獲利」(#PatriotismOverProfits)。

馬克漢米爾的貼文引來廣大網友留言,許多人大讚他利用明星光環做出有關政治誠信的聲明。

So disappointed that #MarkZuckerberg values profit more than truthfulness that I’ve decided to delete my @Facebook account. I know this is a big “Who Cares?” for the world at large, but I’ll sleep better at night. #PatriotismOverProfits 🇲🇾>💰 https://t.co/seb2eJMTo6

— Mark Hamill (@HamillHimself) 2020年1月12日