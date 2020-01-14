傳即將分家 雷諾、日產出面否認

法國車廠雷諾（Renault）與日產汽車（Nissan Motor）強調彼此的結盟關係並未面臨分拆危機，澄清日前傳出日產考慮與雷諾分家的傳聞。

外傳日產前執行長高恩棄保潛逃， 使得日產與雷諾的聯盟關係生變，受此消息打擊，周一兩業者股價皆跌至數年低點。

雷諾董事長盛納德（Jean-Philippe Senard）向比利時「迴聲報」（L’Echo）訪問時表示，包括日本三菱在內的結盟關係「堅固、強勁，而且沒有結束」。

日產方面也作出回應，表示沒有考慮分拆聯盟，強調「此聯盟是日產競爭力的來源」。

傳雷諾日產可能分家 聯盟總裁出面否認

日產前董座戈恩（Carlos Ghosn）爆發財務醜聞後，傳出雷諾日產聯盟可能分家的報導，聯盟總裁盛納德堅稱，雷諾和日產之間的合作關係「沒有壽終正寢」。

盛納德（Jean-Dominique Senard）表示，有報導指出日產正在考慮退出聯盟的計畫，「與聯盟目前情況毫無關聯」。

盛納德接受比利時日報「迴聲報」（L’Echo）訪問的內容於今天刊出，他澄清：「雷諾日產聯盟沒有壽終正寢！我們很快就會讓你們知道原因。」

盛納德說：「我捫心自問，這樣的消息是從哪來的？我確定這絕非出於善意。」

英國「金融時報」（Financial Times）昨天援引「數名知情人士」報導，日本製車商日產高階主管正在加快速度，進行與法國夥伴雷諾分手的祕密計畫。

日產股價今天在東京早盤交易中下跌1.8%，在巴黎交易的雷諾股價挫跌2.8%。

（中央社）

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